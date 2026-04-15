Grêmio

Mudança no ataque
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Luís Castro justifica trocas em vitória do Grêmio sobre o Riestra: "Cansaço e pressão" 

Técnico gremista também fez elogios a jogador que entrou em campo após o intervalo

Zero Hora

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