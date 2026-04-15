Luís Castro justifica trocas em vitória do Grêmio sobre o Riestra: "Cansaço e pressão" 

Grêmio voltou a vencer uma partida após cinco jogos. Renan Mattos / Agencia RBS

Dos últimos seis jogos disputados pelo Grêmio, Luís Castro fez alterações no intervalo em quatro oportunidades. A ideia pode apontar algum erro na escalação inicial do português, alguma correção pontual da partida, ou até mesmo uma mudança de estratégia no jogo.

Na vitória contra o Deportivo Riestra, por exemplo, pela segunda rodada da Sul-Americana, foram três trocas na volta para o segundo tempo. Saíram Dodi, Tetê e Gabriel Mec. Entraram Arthur, Amuzu e Enamorado. Sobre as substituições envolvendo os pontas, o português explicou:

— Sobre a saída do Mec e do Tetê, foi para substituir dois jogadores que poderiam acusar algum cansaço e alguma pressão ao longo da segunda etapa e lançar dois jogadores novos (Amuzu e Enamorado) que iriam acrescentar velocidade e drible. Os dois com muita capacidade de drible e de velocidade, perante uma estrutura muito baixa, poderiam furar o bloqueio. E foi através de uma ação dessas que conseguimos — destacou o técnico.

Ainda durante a entrevista coletiva após a vitória, Castro elogiou Enamorado e classificou a atuação do jogador como "determinante". Para o técnico, algumas partidas devem ser decididas pela qualidade individual dos jogadores, como foi o caso com o colombiano, responsável pela assistência para o gol de Amuzu.

— No jogo de hoje, o Enamorado foi determinante nessa busca por conquistar espaço para depois servir. E muitas vezes os jogos caem muito nos desequilíbrios individuais quando a partida está muito atada, como estava hoje. Foi tremendamente difícil jogar contra esta equipe com um bloco tão baixo — ressaltou.