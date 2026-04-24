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Luís Castro faz testes, mas mantém dúvida sobre titular na zaga para enfrentar o Coritiba

Willian e João Pedro trabalharam normalmente e podem voltar contra o Coritiba

Saimon Bianchini

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