Luís Castro faz testes, mas mantém dúvida sobre titular na zaga para enfrentar o Coritiba

Imprensa pôde acompanhar parte do treino desta sexta-feira. Saimon Bianchini / Agência RBS

Em treino parcialmente aberto para a imprensa na manhã desta sexta-feira (24), Luís Castro testou alternativas sem indicar os titulares do Grêmio para o jogo deste domingo (26), contra o Coritiba, na Arena. O substituto de Gustavo Martins, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ainda está indefinido. Por, outro lado, o técnico deve ter três atletas de volta como opção.

Willian, Kannemann e João Pedro trabalharam normalmente. As únicas ausências na atividade do grupo principal foram o lateral-esquerdo Marlon, no DM, e o volante Villasanti, em transição física.

Luís Castro fez um treino em campo reduzido, sem goleiros, com duas equipes.

De um lado estavam: Marcos Rocha, Balbuena, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel; Perez, Nardoni, Enamorado, Mec, Amuzu; Carlos Vinícius

Do outro: Pavon, Viery, Kannemann, Caio Paulista; Noriega, Arthur, Willian; Tetê, Braithwaite e Roger.

Substituto de Gustavo Martins

Balbuena segue como favorito para ficar com a vaga de Gustavo Martins. Kannemann é seu concorrente pela vaga. A tendência é de manutenção do esquema no 4-2-3-1 com um meia de criação, no caso, Gabriel Mec.