Luís Castro faz promessa após nova derrota do Grêmio fora de casa: "Vamos mudar"

Tricolor não vence há cinco partidas no Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio voltou a perder no Brasileirão. Em mais uma atuação fraca, os comandados por Luís Castro foram até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro do também português Artur Jorge e saíram derrotados por 2 a 0.

A partida, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, teve gols de Christian e Lucas Romero. O Tricolor está um ponto apenas acima do Z-4.

Na entrevista coletiva, Luís Castro revelou que irá mudar a estrutura da equipe para a próxima partida. E ainda se justificou sobre o uso de três volantes, estratégia que deve ser deixada de lado:

— Vamos mudar a estrutura. Vamos mudá-la. Não vamos continuar no mesmo. Os três jogadores de meio, na primeira parte, estiveram melhor do que os três jogadores de meio depois. A equipe deixou de ter capacidade de parar os contra-ataques do Cruzeiro. Expusemos-nos e mostramos um desequilíbrio permanente.

Próximo jogo

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (21), às 19h30min, contra o Confiança, na Arena, na estreia da Copa do Brasil. Além de mexer nos volantes, novas mexidas podem ocorrer, incluindo as laterais e a posição de armador.