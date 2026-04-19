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Luís Castro faz promessa após nova derrota do Grêmio fora de casa: "Vamos mudar"

Treinador falou sobre as dificuldades encontradas pela equipe após perder de 2 a 0 para o Cruzeiro no Mineirão

Zero Hora

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