Luís Castro explica ausências e elogia jogador após vitória do Grêmio: "Tem trabalhado para entrar na equipe"

Luís Castro foi criticado durante a semana após os últimos resultados do Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pressionado pela sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o Grêmio estreou com vitória na Copa do Brasil. Contra o Confiança, pela ida da quinta rodada, o clube venceu por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e Amuzu.

Após a derrota para o Cruzeiro, no último fim de semana, Luís Castro indicou que faria mudanças na equipe. Gabriel Mec ganhou a chance de começar como uma espécie de "camisa 10", tendo Arthur e Nardoni atrás, no mesmo setor.

— O Mec tem trabalhado muito para entrar na equipe, o Mec dedica-se muito ao trabalho diário. É um jogador que investe muito naquilo que é o seu trabalho, como todos os outros. Ainda há um outro jogador que pode jogar ali, o Riquelme, também oriundo da base, e que já apareceu a jogar ali — comentou o treinador.

Ele ainda justificou a ausência de jogadores da lista dos relacionados. Foi o caso de Noriega, Monsalve, Roger e Tiaguinho.

— Colegas entraram no lugar deles, só isso. Há colegas que estão a trabalhar, que também querem o lugar que eles ocupam e ocuparam o lugar deles. Só isso. Não foi porque trabalharam mal — explicou Castro sobre as ausências.

Atuação do Grêmio

Sobre a análise da atuação gremista, o português explicou que priorizou a estabilidade defensiva, muito por conta dos últimos resultados da equipe.

— Eu quis dar em determinado momento à equipe, no momento de construção, uma estabilidade defensiva maior, e esperar que a equipe ficasse com uma estrutura boa para depois poder deixar fluir mais. Mas chegou a um ponto que os resultados nos limitaram um pouco e tivemos que mudar de estrutura. Mas a ideia sempre foi deixar que a equipe, em um primeiro momento, tivesse uma estabilidade defensiva para depois lhe dar algo mais. São processos de construção — concluiu.

Próxima partida

O Grêmio volta a entrar em campo no domingo (26), às 16h, contra o Coritiba, na Arena. Pela Copa do Brasil, a segunda partida contra o Confiança será em 14 de maio, às 19h, em Aracaju.

Veja a entrevista completa de Luís Castro: