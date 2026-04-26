Luís Castro elogia Gabriel Mec após vitória do Grêmio: "Consolida ele na equipe"

Mec comemora o gol que deu a vitória ao Grêmio contra o Coritiba. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão. Contra o Coritiba, na Arena, o Tricolor fez 1 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento do campeonato. Com o resultado positivo, subiu para a 11ª posição, somando agora 16 pontos.

O gol da vitória foi marcado por Gabriel Mec. O jovem de 18 anos foi titular pela segunda partida consecutiva e marcou pela primeira vez como profissional, recebendo elogios do técnico Luís Castro após o confronto.

— Torcida que nos apoiou do primeiro ao último minuto. Sabíamos do grau de dificuldade da partida. Quanto ao Mec, insere-se em uma dinâmica coletiva, trabalhou muito ao longo do jogo. Chegamos a quatro gols, mas só valeu o dele. Dá mais confiança e consolida ele na equipe. Muita energia em campo. Um jogo bom para que vem assistir.

O treinador português optou mais uma vez por equipe com um meio-campista mais centralizado. Na coletiva após o jogo, explicou a opção:

— Já ganhamos e perdemos com um jogador como meia. Fomos uma equipe que não sofreu gols em casa mais uma vez. Permitimos 12 finalizações. Um jogo que agrada que vem em sequência naquilo que pensava. Um jogador entrelinhas é fundamental. Vamos continuar nesse caminho — ressaltou.

No sábado (2), o Grêmio encara o Athletico-PR e o gramado sintético da Arena da Baixada. Antes, na quarta-feira (29), vai ao Chile para enfrentar o Palestino, pela Copa Sul-Americana.

Confira a entrevista de Luís Castro