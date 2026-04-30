Luís Castro é absolvido em julgamento no STJD; veja qual foi a defesa utilizada pelo técnico

Luís Castro foi expulso em jogo contra o Coritiba. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio conseguiu a absolvição de Luís Castro em julgamento na 1ª comissão disciplinar do STJD nesta quinta-feira (30).

Denunciado pela expulsão nos minutos finais contra o Coritiba por desrespeito à arbitragem, o técnico não receberá punição adicional pelo cartão vermelho. Mesmo assim, o técnico cumpre suspensão contra o Athletico-PR.

O técnico foi denunciado tendo como base o artigo 258 do CBJD. O texto fala sobre desrespeito à arbitragem com palavras ou gestos e indica de um a seis jogos de suspensão.

No Chile, com a delegação do clube após a partida contra o Palestino, o treinador participou de forma virtual do julgamento e foi questionado sobre a expulsão. O português reconheceu que reclamou da decisão da arbitragem, mas que não disse nenhuma ofensa ao árbitro.

— Vou contextualizar. O jogo foi muito pegado, intenso. Com três gols anulados por centímetros. Tinha uma grande tensão no estádio. Um lance perto do jogo, com um jogador meu disputando a bola, que tive a clara sensação de que o jogo foi legal. Sem perceber, saí da área técnica e reclamei do lance. Recebi o cartão amarelo. No momento, queria ter dialogado com o árbitro. O cartão foi mostrado à distância e continue a reclamar e falei que não foi falta. Reconheço que a reclamação foi fruto da tensão do jogo. A tensão intensa me levou a não ter o comportamento correto dentro da área técnica — ponderou.

Bloquinho

Sobre a demora para deixar o campo, Castro afirmou que apenas levou alguns segundos a mais para deixar a área técnica após receber o cartão vermelho para buscar seu bloquinho e caneta no banco de reservas.

— Não de forma proposital (a demora a sair). Consequência de buscar o meu bloco de anotações. Fui expulso fora da área técnica. Quando levei o vermelho, comecei a sair e fui buscar meu bloco e caneta e saí. Acredito que as imagens comprovam isso. Levei alguns segundos a mais para buscar o material — explicou.

Também denunciado, o Grêmio foi punido em R$ 5 mil por conta do atraso de cinco minutos no início da partida pelo uso de fumaça.