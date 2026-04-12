Luís Castro reclama do calendário do Grêmio: "Trabalho do dia a dia é feito por vídeo"

Treinador citou dificuldade para evoluir o time. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após o empate em 0 a 0 no clássico Gre-Nal 452 deste sábado (11), o técnico Luís Castro criticou o calendário do futebol brasileiro. Com o resultado, o Grêmio chegou a cinco jogos sem vitória, somando quatro no Brasileirão e um na Sul-Americana.

Castro reconheceu a pressão pelo momento ruim, mas também citou a dificuldade de trabalhar a evolução do time, com muitos jogos e pouco tempo para treinar.

— O trabalho do dia-a-dia é feito através de vídeo. Não conseguimos nos preparar com essa sequência. Daqui a dois dias já tem jogo de novo. É uma temporada muito atípica — citou.

Ele também relembrou a ausência de pré-temporada adequada. Por conta da Copa do Mundo, o Brasileirão deste ano começou ainda no mês de janeiro:

— Por construir uma equipe sem tempo para treinar, sem ter os princípios defensivos e ofensivos, jogamos de forma diferente. Não treinamos isso. Mas é muito difícil.

O mês de abril já é uma maratona para o Grêmio. Ao final dos 30 dias, serão nove jogos para o Tricolor, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Após o empate no Gre-Nal, o Grêmio volta a campo na terça-feira (14), às 19h, contra o Riestra, pela segunda rodada da Sul-Americana. No sábado (18), pelo Brasileirão, visita o Cruzeiro, às 20h30min, no Mineirão.