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Luís Castro avalia Grêmio após vitória sobre o Deportivo Riestra: "A única equipe que quis jogar"

Treinador falou sobre as dificuldades encontradas pela equipe na partida, mas valorizou o resultado desta terça-feira (14)

Zero Hora

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