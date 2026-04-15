Luís Castro avalia Grêmio após vitória sobre o Deportivo Riestra: "A única equipe que quis jogar"

Luís Castro chamou a atenção para a dedicação do elenco gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio enfim voltou a vencer na temporada após cinco partidas,. Contra o Deportivo Riestra, da Argentina, na noite de terça-feira (14), a equipe saiu com a vitória graças a um gol de Amuzu, aos 41 minutos do segundo tempo, após bela jogada de Enamorado.

Após um primeiro tempo em que o time foi vaiado, o Tricolor seguiu com dificuldades na etapa final, mas conseguiu marcar. Na avaliação de Luís Castro, apesar das dificuldades encontradas, a equipe foi a única que buscou a vitória e quis sair da Arena com os três pontos.

— Tivemos muita dificuldade em furar uma parede que nos aparecia pela frente. Fomos a única equipe que quis jogar e que quis ganhar ao longo de todo o jogo, mesmo depois de termos ficado com 10. Resultado justo de uma equipe que quis muito ganhar o jogo, nem sempre por vezes da melhor forma — disse Castro.

O técnico admitiu que já esperava as dificuldades encontradas pela marcação do Riestra, mas viu o Grêmio como um time "muito dedicado" em campo, principalmente após a expulsão de Nardoni, no começo da segunda etapa. Mesmo assim, ele ressaltou que a equipe teve problemas na conclusão das jogadas e que deveria ter criado mais situações de gol.

— Acho que o Grêmio não apresentou dificuldades na criação das jogadas, senão não conseguia ter 82% de posse de bola. Foi uma construção segura e uma criação segura. Teve dificuldade em finalizar aquilo que era essa criação. Agora, na criação, não teve qualquer tipo de problemas, até porque os números dizem isso — disse o português ao lembrar que o Tricolor finalizou 17 vezes, sendo seis no gol, enquanto o adversário não chutou em gol.

Por fim, Luís Castro ainda comentou sobre a sequência de cinco jogos sem vitórias. Segundo ele, o clube precisava retomar o caminho das vitórias para retomar o ânimo do torcedor. Agora, é preciso ter mais resultados positivos:

— É preciso voltarmos às vitórias para retomar todo esse entusiasmo. Vamos ter que retomar, jogar melhor ou jogar pior, ou um misto disto, mas temos que voltar a vencer para voltarmos a sentir o ânimo de tudo e de todos.

Próximo jogo

O Grêmio volta a campo neste sábado (18), às 20h30min, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Tricolor está em 12° lugar, com 13 pontos, enquanto o time mineiro ocupa o 17° lugar, com 10.