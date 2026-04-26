Luís Castro analisa má fase de Tetê pelo Grêmio: "Há momentos da vida que não passamos bem"

Luís Castro colocou Tetê no segundo tempo contra o Coritiba. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma das contratações mais badaladas do Grêmio para temporada de 2026, Tetê não vem correspondendo ao investimento realizado. Na vitória contra o Coritiba neste domingo (26), o jogador foi vaiado por parte dos mais de 35 mil torcedores presentes na Arena.

Após a partida contra os paranaenses, o técnico Luís Castro falou sobre a fase vivida pelo atacante gremista.

— O Tetê foi o melhor jogador da liga grega no ano passado, tem jogos de Champions League comigo. É um jogador de inquestionável qualidade. Há momentos da vida que não passamos bem. Uma coisa é clara, as vaias da torcida são porque não estavam gostando. Ele tem que aceitar isso. É um sentimento puro. — analisou.

Tetê tem 19 jogos na temporada com a camisa do Grêmio, com apenas dois gols marcados — Botafogo pelo Brasileirão e Juventude no Gauchão. No entanto, o treinador aposta em uma evolução.

Camisa 21 entrou no segundo tempo na equipe gremista. eff / Agencia RBS

— O Tetê já foi contestado por perder bola. Hoje, deu um passo em frente, já foi contestado, porque falhou finalizações. Agora o próximo passo, certamente, é bater palmas pelos gols que ele possa fazer — projetou Castro.

No sábado (2), o Grêmio encara o Athletico-PR e o gramado sintético da Arena da Baixada. Antes na quarta-feira (29), vai ao Chile para enfrentar o Palestino, pela Copa Sul-Americana.

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