Luís Castro admite que queria outro batedor na terceira cobrança de pênalti: "Não consegui dar a ordem que queria"

Em mais uma atuação que não convenceu, o Grêmio ficou no empate em 0 a 0 com o Palestino, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O assunto mais comentado durante a entrevista coletiva do técnico Luís Castro foi a postura de Carlos Vinícius no primeiro tempo. O centroavante desperdiçou três cobranças de pênalti em sequência. A arbitragem mandou voltar a penalidade em duas oportunidades após o VAR perceber que o goleiro Sebastian Pérez se adiantou.
Durante a coletiva, o português admitiu que queria um batedor diferente na terceira cobrança. Primeiro, Luís Castro disse que não conseguiu se comunicar da forma que gostaria com o grupo de jogadores entre as cobranças de Carlos Vinícius.
— Não consegui dar a ordem que queria de troca. Não que eu não confie no Vinícius, mas acho que, naquele momento, um jogador que falha dois pênaltis, a melhor coisa é retirar e colocar um outro jogador — comentou o técnico.
Em outra resposta, Castro citou uma conversa que teve com Caio Paulista no momento entre as cobranças:
— Eu o aconselhei a trocar o batedor. Para ser o Willian. Agora, o que ele disse ou não disse, não sei. Comuniquei para dentro do campo, tentei me comunicar com o capitão da equipe. Não consegui me comunicar com o capitão, neste caso o Willian, e disse ao Caio para avisar o colega para trocarem. A minha voz em campo será sempre o meu capitão.
O Grêmio volta a jogar neste sábado (2), às 20h30min, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida da 14ª rodada do Brasileirão. Pela Sul-Americana, a próxima partida é na terça-feira (5), contra o Deportivo Riestra, na Argentina.