Luís Castro admite possibilidade de poupar jogadores na estreia da Sul-Americana: “Gre-Nal sempre é Gre-Nal”

Grêmio deve ter time alternativo contra o City Torque. Lucas Uebel / Gremio.net

A maratona no calendário do Grêmio no mês de abril já deve fazer Luís Castro alterar o planejamento. O treinador admite o peso do Gre-Nal, do próximo sábado (11), no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Desta forma, ele admite a possibilidade de preservar jogadores na estreia da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (8), contra o Montevideo City Torque.

Na coletiva após o empate em 0 a 0 contra o Remo no domingo (5), Luís Castro foi questionado sobre os próximos confrontos. O técnico citou a necessidade de resultados positivos após três rodadas sem vencer no Brasileirão, além do desgaste natural de jogos com apenas dois dias de intervalo:

—Um Gre-Nal, mesmo tendo jogo no meio da semana no Uruguai, sempre é um Gre-Nal. Portanto, dizer que não há tensão em um Gre-Nal é estar a fugir daquilo que é a realidade — disse o português.

— A Sul-Americana não existe sozinha, existe em um contexto. O contexto de que dois dias depois tem um Gre-Nal. Os jogadores jogaram hoje, jogarão no Uruguai e depois terão o Gre-Nal. Rapidamente vou chegar a conclusão de qual é a minha ideia — complementou.

Nos bastidores, a aposta é de um time completamente alternativo ou, no máximo, com titulares que necessitem de maior minutagem. Noriega, que foi preservado contra o Remo, voltou aos treinos nesta segunda (6). O peruano pode seguir de fora em virtude da importância para a equipe.

Atletas devem mesclar jogadores experientes com alguns jovens, já que a lista do clube tem 50 nomes. Atletas como Grando, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, que não atuam há algum tempo, podem aparecer. Braithwaite tem chance de reaparecer como titular pela primeira vez desde a recuperação de grave lesão no tornozelo.