Luís Castro admite má fase de Tetê e justifica utilização do ponta

Tetê continuará sendo utilizado por Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após três meses da volta ao Brasil, o começo de Tetê com a camisa do Grêmio não corresponde às expectativas. Contratado para ser o diferencial do time, ele vive instabilidade na temporada, o que é admitido pelo atleta e pelo técnico Luís Castro. Uma eventual preservação é descartada pela falta de alternativas.

O atleta disputou 20 partidas com dois gols marcados e nenhuma assistência. O jogador tem status de reserva de Amuzu e Enamorado, considerados os titulares. Foram 6 milhões de euros investidos, de forma parcelada, para comprá-lo do Panathinaikos, da Grécia.

Os argumentos para o baixo rendimento de Tetê são a adaptação ao futebol brasileiro, a diferente carga física do calendário brasileiro e questões particulares por conta de um problema familiar do jogador.

Se antes era descartada a preservação do atleta, agora a utilização dele passa a ser garantida por conta das poucas opções para o setor. Amuzu e Roger se recuperam de lesões. Willian e Mec tendem a ser aproveitados centralizados. Pavon foi recuado como lateral. Sendo assim, restam apenas Tetê e Enamorado para as funções de beirada de campo.

— Não tinha mais nenhum atleta para a ponta. A partir daí, ficam limitadas as opções, e então tive que avançar com o Tetê. Sei que em outra situação poderia ter preservado — relatou o treinador português.

O atleta seguirá à disposição, no mínimo, para encarar o Athletico-PR. O Grêmio tem algumas baixas para o confronto e deve girar o elenco pelo curto espaço de tempo para recuperação. Com isso, ele terá uma nova oportunidade de iniciar uma nova fase pelo clube.