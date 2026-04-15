Lateral-direito entra na reta final de recuperação

João Pedro durante treino desta quarta-feira. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

Após vencer os argentinos do Riestra pela segunda rodada da Sul-Americana, os jogadores do Grêmio já participaram de um treinamento na manhã desta quarta-feira (15), no CT Luiz Carvalho. Foi a primeira atividade voltada exclusivamente para o confronto diante do Cruzeiro.

A atividade contou com trabalhos com bola para os jogadores que não atuaram contra o Riestra. O restante do elenco realizou atividades voltadas à recuperação, sob orientação da preparação física.

Quem também participou do treino com bola foi o lateral-direito João Pedro. O atleta está na fase de transição do departamento médico para o campo. O camisa 18 acabou sofrendo uma regressão no processo de recuperação de uma lesão muscular de grau 2 sofrida no final de fevereiro.