Lateral-direito entra na reta final de recuperação

Após vencer os argentinos do Riestra pela segunda rodada da Sul-Americana, os jogadores do Grêmio já participaram de um treinamento na manhã desta quarta-feira (15), no CT Luiz Carvalho. Foi a primeira atividade voltada exclusivamente para o confronto diante do Cruzeiro.
A atividade contou com trabalhos com bola para os jogadores que não atuaram contra o Riestra. O restante do elenco realizou atividades voltadas à recuperação, sob orientação da preparação física.
Quem também participou do treino com bola foi o lateral-direito João Pedro. O atleta está na fase de transição do departamento médico para o campo. O camisa 18 acabou sofrendo uma regressão no processo de recuperação de uma lesão muscular de grau 2 sofrida no final de fevereiro.
O Grêmio volta a treinar na manhã desta quinta-feira (16), às 10h30, no CT Luiz Carvalho. Luís Castro ainda terá mais duas atividades para definir a escalação que estará em campo diante do Cruzeiro, no sábado (18), no Mineirão, pelo Brasileirão.