Kannemann sente desconforto e desfalca o Grêmio contra o Cruzeiro; saiba quem será o titular

O Grêmio tem mais uma baixa para a partida contra o Cruzeiro, às 20h30min deste sábado (18), no Mineirão. Com desconforto muscular na coxa, Kannemann não atua no jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.
Zero Hora apurou que Wagner Leonardo será o substituto e formará a dupla com Gustavo Martins. A última partida do defensor foi em 8 de março, no título gaúcho, quando ele foi expulso.
Antes disso, o jogador também foi advertido com cartão vermelho contra o São Paulo. Por isso, perdeu espaço.
Kannemann era o principal candidato para substituir Viery, suspenso pela expulsão no Gre-Nal. No treino de quinta-feira (16), porém, ele sentiu dores, e não conseguiu participar das atividades nesta sexta (17).
O provável Grêmio para enfrentar o Cruzeiro tem, desta forma: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur e Nardoni; Enamorado e Amuzu; Carlos Vinícius.
