Jovens de escolinha do Grêmio no Chile visitam jogadores em Santiago

Escolinha é formada por jovens de três a 17 anos. Saimon Bianchini / Agência RBS

Antes de treinar em Santiago, no Chile, os jogadores do Grêmio tiveram um encontro especial. Eles atenderam, nesta quinta-feira (30), a um grupo de jovens chilenos vinculados ao clube via parceria com uma escolinha da base.

O atendimento, combinado com o Departamento de Futebol e comissão técnica, ocorreu antes da saída do elenco de jogadores do hotel no bairro Vitacura. Dez garotos, todos chilenos, junto dos coordenadores do projeto tiraram fotos, pegaram autógrafos e conheceram os atletas do elenco.

— São três semanas de treinos aqui. Todos estão bem ansiosos em conseguir um contato com os jogadores — disse Jonathan Fuentes, coordenador do projeto em território chileno.

Os mais assediados foram Pavon, Weverton, Arthur, Braithwaite, Willian e Carlos Vinícius. Todos em virtude de atuações principalmente no exterior.

A escolinha, incorporada desde abril ao Tricolor, atende 35 meninos e tem procura constante para novas inscrições. São jovens de três a 17 anos. Eles aplicam a metodologia gremista mesmo distantes cerca de 2 mil km de Porto Alegre.

O clube tem outros projetos no exterior: em San Diego, nos EUA, e Tijuana, no México. Todos fizeram cursos para seguir a metodologia por uma semana na base gremista para replicar em seus países.

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