Grêmio

Técnico de olho
Notícia

Jogo do Grêmio na Sul-Americana vira "vestibular" para reservas e garotos da base; veja as atrações 

Jovem zagueiro Luis Eduardo e centroavante Braithwaite devem estar entre as novidades no time para o confronto com o Montevideo City Torque, nesta quarta (8)

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS