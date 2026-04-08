Jogo do Grêmio na Sul-Americana vira "vestibular" para reservas e garotos da base; veja as atrações 

Braithwaite pode voltar à titularidade do Grêmio. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

Apesar de não ser a prioridade do Grêmio, o jogo contra o Montevideo City Toque, nesta quarta (8), pela Copa Sul-Americana, é encarado como uma espécie de "vestibular" pelo técnico Luís Castro.

Para priorizar o Gre-Nal de sábado (11), o treinador preservará os titulares e dará chance contra os uruguaios a reservas e garotos que buscam mais chances ao longo da temporada.

Entre as principais prováveis atrações, destaque para o centroavante Braithwaite, que deve voltar a iniciar uma partida após sete meses, e o jovem zagueiro Luís Eduardo, 18 anos, considerado uma das principais joias da base.

Além disso, o time deve ser turbinado por outros garotos que estão em alta com o treinador internamente, como o meia-atacante Gabriel Mec.

Além disso, o time será completado por reservas que buscam espaço, como Caio Paulista ou atletas "esquecidos" nas últimas partidas, como Kannemann (ou Wagner Leonardo) e Marcos Rocha.

Uma provável escalação tricolor tem: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann (Wagner Leonardo) e Caio Paulista; Tiaguinho (Noriega), Nardoni (Arthur) e Jefinho (Roger); Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec.

City Torque e Grêmio enfrentam-se nesta terça (7), às 21h30min, no estádio Centenário, em Montevidéu.