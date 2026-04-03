Jogadores lamentam derrota, mas destacam desempenho do Grêmio: "Nossa performance não tem sido ruim"

Autor do gol gremista, Carlos Vinícius apontou a postura da equipe como fator determinante do placar. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio segue a sina de não vencer fora de casa neste Brasileirão. Na Arena Barueri, nesta quinta-feira (2), pela nona rodada, o Tricolor foi superado pelo líder Palmeiras por 2 a 1.

Marlon Freitas abriu o placar para os mandantes no fim da primeira etapa. No segundo tempo, com mudanças, o time de Luís Castro melhorou e buscou o empate, com Carlos Vinícius, aos 9. Porém, o volante Marlon Freitas voltou a balançar as redes, aos 27 minutos. Com o resultado, o Grêmio fica na 10ª colocação, com 11 pontos.

Foi a quarta derrota do Tricolor fora de casa no Brasileirão em cinco partidas disputadas. Após a partida, os jogadores do Grêmio lamentaram o revés para o Palmeiras.

Autor do gol gremista, Carlos Vinícius destacou a postura da equipe na partida como fator determinante pelo resultado:

— Frustração de a gente não ter conseguido sair daqui com um ponto. Sabemos que o time deles é difícil de enfrentar. Tenho certeza que se a gente encarasse o jogo como encaramos o segundo tempo, conseguiríamos sair daqui com um resultado positivo.

— Não temos tempo a lamentar. Daqui três dias já temos que ir pra dentro de campo e buscar pontos, porque esse precisamos que esse clube brigue lá em cima na tabela — completou o atacante.

O goleiro Weverton, um dos destaques da equipe, falou sobre o desempenho gremista fora de casa:

— A gente precisa melhorar nosso desempenho fora de casa. Não tenho dúvida que vamos melhorar e começar a vencer. A nossa performance não tem sido ruim. É tentar ajustar e saber que jogando fora de casa você não pode dar tantas chances para o adversário.

Jovens da base estrearam

Um dos estreantes da noite, o lateral Pedro Gabriel lamentou o resultado, mas se disse satisfeito com o própria atuação. O jovem comemorou a oportunidade de entrar em campo:

— Fiz aquilo que eu venho treinando na semana. Os jogadores me passaram bastante confiança. Eu acho que eu fiz um bom jogo. Estou muito feliz, é um clube muito grande, que eu cheguei nos meus 11 anos. É muito feliz jogar contra um time grande como o Palmeiras uma estreia no Brasileiro, um jogo muito difícil.

O volante Zortéa, que entrou no segundo tempo, também fez sua estreia diante do Palmeiras. Ele citou o apoio dos colegas de elenco neste momento importante:

— Todos os jogadores sempre passam uma confiança muito grande para a gente que é da base, a gente tem uma relação muito boa. E hoje, poder estrear é um motivo de muita felicidade, estrear pelo clube que eu sempre torci, o clube que eu sempre amei.

O jovem destacou que o trabalho com a comissão técnica foi constante até que a oportunidade de entrar em campo chegasse:

— A gente trabalhou bastante, o Luís Castro sempre fala muito comigo. Sempre me passando confiança, independente se ia começar no jogo ou não. Mas o trabalho foi muito intenso. A gente sabia da dificuldade do jogo. E, obviamente, como falei, a gente fica triste pela derrota, mas o campeonato é longo e agora é seguir trabalhando para conquistar mais coisas dentro do ano.