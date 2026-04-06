Jogadores do Grêmio falam da frustração pelo empate com o Remo: "Temos que ganhar e mostrar outra atitude"

Grêmio, de Carlos Vinícius, adotou discurso de frustração após o empate com o Remo. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio não conseguiu aproveitar o apoio da torcida e a superioridade numérica para vencer o Remo, na noite deste domingo (5), na Arena. O empate em 0 a 0 gerou frustração do Tricolor, que podia ficar a três pontos do G-5.

Após o jogo, o centroavante Carlos Vinícius lamentou o resultado e falou sobre as vaias que ecoaram pelo estádio. Artilheiro do Brasileirão, o jogador validou as reclamações dos gremistas.

— (O torcedor está) insatisfeito, assim como nós. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo em termo de volume. No segundo, tivemos mais em cima deles. A verdade é que na segunda parte quisemos mais ganhar o jogo. E, depois, eles vão jogando com o relógio embaixo do braço, controlando, porque no fundo é um resultado bom para eles o empate aqui — completou o centroavante:

— É como eu sempre falo: em casa, o torcedor só sai feliz se for com a vitória. E hoje não conseguimos. Ficamos frustrados. Agora, dentro do calendário, não há o que lamentar. É preparar para o próximo jogo. Temos que mudar a ficha, temos que ganhar e mostrar outra atitude.

Novo titular?

O jovem Pedro Gabriel mais uma vez começou o jogo na lateral-esquerda. Reserva imediato de Marlon, lesionado, Caio Paulista ficou no banco. Após a partida, ele comentou sobre esse início nos profissionais:

— O Mister (Luís Castro) vem passando bastante confiança. O Marlon e o Caio Paulista também sempre vêm conversando comigo no dia a dia. Os mais experientes, o Arthur, o Carlos Vinícius, sempre falam comigo. Então eles deixam eu fazer meu jogo, cumprindo as funções táticas.

O jovem ainda projetou os próximos jogos. Na quarta (8), o Tricolor estreia na Sul-Americana, fora de casa, diante do Montevideo City Torque, e, no sábado (12), tem o clássico Gre0Nal-, no Beira-Rio.

— Acho que não tem pressão. A gente vai trabalhar a semana como a gente vem trabalhando sempre. O Grêmio sempre busca a vitória, né? Hoje não deu, mas se Deus quiser, na Sul-Americana vai vir e no Gre-Nal a gente vai conseguir sair com os três pontos também — disse Pedro Gabriel.