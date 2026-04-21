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Irregularidade, ambição e com antiga promessa gremista: como chega o Confiança para encarar o Grêmio na Copa do Brasil

Na atual temporada, time sergipano soma 49,2% de aproveitamento e disputa três competições ao mesmo tempo

Zero Hora

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