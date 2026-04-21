Irregularidade, ambição e com antiga promessa gremista: como chega o Confiança para encarar o Grêmio na Copa do Brasil

Confiança-SE chega embalado por resultado positivo. @confiancaoficial / Instagram / Reprodução

O pressionado Grêmio de Luís Castro estreia na Copa do Brasil diante de um adversário que visa fazer história. Embalado pela primeira vitória na Série C, conquistada no último fim de semana, o Confiança-SE vai em busca de uma vaga nas oitavas do torneio depois de mais de 20 anos — a única vez foi em 2002.

Ainda que a campanha do time nordestino não expire tanta confiança assim, o torcedor tem motivos para acreditar num feito histórico diante do clube gaúcho, pentacampeão da competição. Além da instabilidade gremista, o Dragão tem a vantagem de decidir em casa, no dia 14 de maio. O jogo de ida pela quinta fase da competição é nesta terça-feira (21), na Arena.

Irregularidade e problemas ofensivos

Cláudio Caçapa comanda o Confiança. @sergioluisfotografia / Confiança,Divulgação

Além da Copa do Brasil, onde está desde a terceira fase e já eliminou Tombense e Vila Nova, o time comandado por Cláudio Caçapa disputa outras duas competições. Na Série C, ocupa a 14ª colocação após três rodadas. Já na Copa do Nordeste, lidera seu grupo e está com vaga nas quartas encaminhada. Em março, foi vice do Estadual, perdendo a final para o rival Sergipe.

Na temporada, soma 49,2% de aproveitamento, com nove vitórias, sete empates e sete derrotas em 23 jogos. Sob o comando de Caçapa, o Confiança ainda não conseguiu emendar duas vitórias consecutivas.

Dentro de campo, o desempenho ofensivo é um ponto de alerta. A equipe marcou apenas 22 gols em 23 partidas. Seus atacantes vivem uma fase pouco produtiva, com apenas dois gols nos últimos nove jogos. Por outro lado, a defesa vem se consolidando, já que sofreu 17 gols.

Mesmo após a vitória sobre o Santa Cruz, no último sábado (10), Caçapa reconheceu que o time precisa melhorar a pontaria já pensando no jogo na Arena:

— Se a gente conseguir fazer um grande jogo como nós fizemos hoje, contra o Grêmio, voltarei para casa feliz. Primeiro é conseguir colocar a bola para dentro. Fizemos um gol que hoje foi o suficiente, mas haverá jogos que não será. Temos que caprichar um pouquinho mais.

Justo no ataque, o setor com maiores problemas, está o jogador mais conhecido do time. Aos 32 anos Sassá, atacante com passagens por Cruzeiro e Botafogo, surge como uma das referências no elenco. Porém, ele não é titular absoluto e soma apenas um gol em 20 jogos.

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Reencontro com promessa

Revelado pelo Grêmio, Patrick chegou ao Confiança em março deste ano. @confiancaoficial / Instagram / Reprodução

O camisa 10 do Dragão é um velho conhecido do Grêmio. Revelado nas categorias de base do clube, Patrick subiu para os profissionais ainda em 2017, sendo apontado ao lado de Jean Pyerre como um dos jogadores mais promissores de sua geração.

Sem conseguir se firmar no plantel, acumulou empréstimos e, depois, rodou por clubes do Brasil e do Exterior. Foi anunciado pelo Confiança no mês passado e tem feito boas atuações, com uma assistência em cinco jogos. Ele será titular no confronto em Porto Alegre.

Dúvida na lateral e desafio logístico

Para o duelo no RS, Caçapa pode ter um desfalque importante na lateral direita. O titular Valdir Júnior está lesionado, e a posição deve ficar entre Weriton e Mateus Ludke.

Fora de campo, o Confiança também encara um desafio logístico. A equipe permanecerá toda a semana na região Sul, já que, após enfrentar o Grêmio, seguirá direto para Santa Catarina, onde encara o Brusque pela Série C.

Para fazer história

Diante de um Grêmio pressionado e com obrigação de vencer na Arena, o Confiança chega sem o peso do favoritismo e com certa desconfiança. Porém, com uma defesa sólida e um camisa 10 que conhece bem o adversário, tem motivação máxima, em um jogo que pode marcar a história recente do clube sergipano.

Produção: Leo Bender