Inacreditável: atacante do Grêmio "repete façanha" de Palermo e desperdiça sequência de pênaltis

Uma sequência bizarra marcou a partida entre Grêmio e Palestino, pela terceira rodada da Sul-Americana, em Santiago, no Chile. O atacante Carlos Vinícius, artilheiro gremista, protagonizou um lance raro ao desperdiçar três cobranças de pênalti consecutivas.
A penalidade, sofrida por Tetê aos 8 minutos do primeiro tempo, virou um roteiro inacreditável: na primeira cobrança, no canto esquerdo, Sebastián Pérez defendeu, mas estava adiantado; na segunda, no lado direito, nova defesa irregular e repetição; na terceira, Carlos Vinícius escorregou na batida e parou mais uma vez no goleiro, que completou a sequência com três intervenções.
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"Repetiu façanha"
O lance um tanto curioso — e frustrante aos gremistas — chama atenção não apenas pela repetição dupla da cobrança, mas também pelo desfecho improvável, com três defesas consecutivas no mesmo lance. Além disso, remete a uma "façanha" do ex-jogador e atualmente argentino Martín Palermo.
Na ocasião, ele perdeu três cobranças na derrota da Argentina para a Colômbia, na Copa América de 1999. Porém, o roteiro foi diferente: eram penalidades diferentes, não repetidas. O primeiro chute foi no travessão, outro para fora e apenas o terceiro defendida pelo goleiro.
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