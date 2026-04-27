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Hulk e Grêmio: entenda como a saída do jogador do Atlético-MG pode afetar o Tricolor

Jogador deixou a Arena do Galo antes de jogo contra o Flamengo, domingo (26)

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