Hulk e Grêmio: entenda como a saída do jogador do Atlético-MG pode afetar o Tricolor

Hulk está de saída do Atlético-MG. Pedro Souza / Atlético-MG,Divulgação

A próxima janela de transferências só abre em 20 de julho, mas alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro já se movimentam para reforçar o elenco no meio do ano.

A aplicação de novas regras no futebol nacional a partir deste ano ocasionaram cenas peculiares, como a de Hulk deixando a Arena MRV antes do duelo com o Flamengo, neste domingo. A possível saída pode impactar no Grêmio.

Maiores da história do Galo

Um dos maiores ídolos da história recente do conjunto de Belo Horizonte, Hulk desperta o interesse do Fluminense, que recentemente voltou a negociar com o atacante de 39 anos — os cariocas tentaram a contratação no início do ano. Como o veterano já acumula 12 jogos no Brasileirão pelo time mineiro, foi deixado de fora da partida para não inviabilizar uma ida ao tricolor carioca.

Martin Braithwaite

Em janeiro de 2026, o Atlético-MG sondou a situação de Braithwaite no Grêmio. O dinamarquês, atualmente reserva no time de Luís Castro, pode voltar à pauta da diretoria do Galo caso Hulk deixe o clube mineiro.

Braithwaite tem contrato até 2027 com o Grêmio e deseja é permanecer em Porto Alegre.

Braithwaite durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Nova regra

Até 2025, o máximo de jogos que um atleta poderia fazer antes de se transferir para outro clube da Série A era seis. O pacote de mudanças nas regras do Brasileirão anunciado pela CBF no fim do ano passo estabeleceu o aumento para 12 jogos.