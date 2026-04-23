Gustavo Martins desfalca o Grêmio contra o Coritiba; veja quem deve substituí-lo

O técnico Luís Castro não poderá repetir o time do Grêmio que venceu o Confiança, na última terça-feira (21), pela Copa do Brasil. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Gustavo Martins está fora do jogo contra o Coritiba, agendado para o próximo domingo (26), às 16h, na Arena.
O favorito para entrar no time é Balbuena. Ele tem sido a principal opção do treinador quando o zagueiro do lado direito não pode jogar. Enquanto isso, Kannemann e Wagner Leonardo costumam substituir Viery, na esquerda.
Gustavo Martins é o único desfalque confirmado dentro da ideia do "novo time" do Tricolor, que passou a ter uma linha com dois volantes, Arthur e Nardoni, com um meia a frente: Gabriel Mec.
O provável time do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur e Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲