Gustavo Martins desfalca o Grêmio contra o Coritiba; veja quem deve substituí-lo

Gustavo Martins recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, no último final de semana. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O favorito para entrar no time é Balbuena. Ele tem sido a principal opção do treinador quando o zagueiro do lado direito não pode jogar. Enquanto isso, Kannemann e Wagner Leonardo costumam substituir Viery, na esquerda.

Gustavo Martins é o único desfalque confirmado dentro da ideia do "novo time" do Tricolor, que passou a ter uma linha com dois volantes, Arthur e Nardoni, com um meia a frente: Gabriel Mec.

O provável time do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur e Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.