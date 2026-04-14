O Grêmio venceu o Deportivo Riestra, por 1 a 0, pela Sul-Americana. Siga a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

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Como foram os lances de Grêmio x Deportivo Riestra

Grêmio x Deportivo Riestra: como foram os lances do jogo