Grêmio x Deportivo Riestra hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Grêmio x Deportivo Riestra: tudo sobre o jogo da segunda rodada da Sul-Americana. Arte ZH

Grêmio e Deportivo Riestra se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h, pela segunda rodada da Sul-Americana 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

Escalações confirmadas para Grêmio x Deportivo Riestra

Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Dodi e Nardoni; Gabriel Mec, Tetê e Braithwaite. Técnico: Luís Castro.

Deportivo Riestra: Arce, Goitia, Randazzo, Miño, Barbieri e Sayavedra, Monje, Watson, Obredor e Stringa; Gonzalo Flores. Técnico: Guilherme Duró.

Arbitragem para Grêmio x Deportivo Riestra

Gery Anthony Vargas Carreño, auxiliado por Jose Antelo e Edwar Saavedra. VAR: Jorge Justiniano (quarteto boliviano).

Onde assistir a Grêmio x Deportivo Riestra

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Como chegam Grêmio x Deportivo Riestra

Grêmio

O Tricolor vem de empate, em 0 a 0, com o Inter pelo Brasileirão, no sábado (11). Com a proximidade entre os jogos, o técnico Luís Castro vai preservar alguns titulares. O zagueiro Gustavo Martins é o único titular que não foi relacionado para a partida. Já o volante Arthur começa no banco de reservas.

Deportivo Riestra

O time argentino perdeu em casa para o Instituto, por 1 a 0, no campeonato nacional. Atualmente, o Deportivo Riestra está na lanterna do Grupo A, com apenas sete pontos conquistados em 39 disputados.

Ingressos para Grêmio x Deportivo Riestra

Preço dos ingressos para Grêmio x Deportivo Riestra. - / Divulgação/Grêmio