Grêmio x Deportivo Riestra hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Grêmio e Deportivo Riestra se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h, pela segunda rodada da Sul-Americana 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de empate sem gols no Gre-Nal, pelo Brasileirão. Na Sul-Americana, a equipe de Luís Castro estreou com derrota para o Montevideo City Torque, por 1 a 0. Já o Deportivo Riestra ficou no empate em 0 a 0 com o Palestino.
Escalações confirmadas para Grêmio x Deportivo Riestra
Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Dodi e Nardoni; Gabriel Mec, Tetê e Braithwaite. Técnico: Luís Castro.
Deportivo Riestra: Arce, Goitia, Randazzo, Miño, Barbieri e Sayavedra, Monje, Watson, Obredor e Stringa; Gonzalo Flores. Técnico: Guilherme Duró.
Arbitragem para Grêmio x Deportivo Riestra
Gery Anthony Vargas Carreño, auxiliado por Jose Antelo e Edwar Saavedra. VAR: Jorge Justiniano (quarteto boliviano).
Onde assistir a Grêmio x Deportivo Riestra
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Paramount anuncia a transmissão.
Como chegam Grêmio x Deportivo Riestra
Grêmio
O Tricolor vem de empate, em 0 a 0, com o Inter pelo Brasileirão, no sábado (11). Com a proximidade entre os jogos, o técnico Luís Castro vai preservar alguns titulares. O zagueiro Gustavo Martins é o único titular que não foi relacionado para a partida. Já o volante Arthur começa no banco de reservas.
Deportivo Riestra
O time argentino perdeu em casa para o Instituto, por 1 a 0, no campeonato nacional. Atualmente, o Deportivo Riestra está na lanterna do Grupo A, com apenas sete pontos conquistados em 39 disputados.
Ingressos para Grêmio x Deportivo Riestra
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