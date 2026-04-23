Grêmio x Coritiba: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão 2026. ArteZH

Grêmio e Coritiba se enfrentam neste domingo (26), às 16h, pela 13ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 na última rodada, em Minas Gerais. Já o Coritiba venceu o Atlético-MG, em casa, pelo mesmo placar.

Escalações para Grêmio x Coritiba

Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur, Mec, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Maicon e Bruno Melo; Thiago Santos, Vini Paulista e Josué; Breno Lopes, Lucas Ronier e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem para Grêmio x Coritiba

Felipe Fernandes (MG), auxiliado por Guilherme Camilo (MG) e Anne Gomes (AM). VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir a Grêmio x Coritiba

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio e Coritiba

Grêmio

No Brasileirão, o momento do Grêmio é ruim. São cinco jogos sem vencer na competição — o último resultado positivo foi há quase um mês, quando bateu o Vitória por 2 a 0, na Arena. Atualmente, o Tricolor é 13º na tabela, com 13 pontos.

Mas o Tricolor vem de vitória na última partida disputada. Na terça-feira (21), no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, venceu o Confiança pelo placar de 2 a 0.

Coritiba

No Brasileirão, o Coritiba chega com quatro jogos de invencibilidade. Na última rodada, bateu o Atlético-MG, pelo placar de 2 a 0. Os paranaenses ocupam a sétima posição na tabela, com 19 pontos.

Na partida de ida da Copa do Brasil, o Coritiba teve um resultado considerado positivo. Segurou o Santos na Vila Belmiro, empatou em 0 a 0, e vai levar a decisão para o Couto Pereira.

Ingressos para Grêmio x Coritiba

A venda de ingressos para o jogo terá início nesta quinta (23), a partir das 16h, exclusivamente para sócios torcedores, no site do clube. A comercialização das entradas para os não-sócios começa na sexta (24), também às 16h, no site oficial do clube. Os preços variam entre R$ 20 a R$ 220.

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