Grêmio x Coritiba na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio venceu o Coritiba neste domingo (26) por 1 a 0 pela 13ª rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Gabriel Mec no primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 16 pontos, dois acima do Z-4. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
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