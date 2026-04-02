Grêmio visita o Palmeiras com quase metade do elenco formado na base

O jogo do Grêmio contra o Palmeiras, fora de casa, será com metade do elenco formado na base. O Tricolor tem oito desfalques para o confronto, e Luís Castro deve escalar três jovens contra os paulistas.
Villasanti e Marlon, lesionados, seguem fora. Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras, não enfrentará o clube detentor dos seus direitos. Com problemas físicos, Pérez, Balbuena, Arthur, Willian e André Henrique fecham a lista de baixas.
Luís Castro reforçou o elenco com garotos formados na base para completar o elenco. A dupla de zaga terá Gustavo Martins e Very. Pedro Gabriel, de 18 anos, recebeu apoio e suporte nos bastidores e deve entrar na lateral esquerda.
Dos 25 jogadores relacionados, 12 passaram pela base do clube: os goleiros Gabriel Grando e Thiago Beltrame, os zagueiros Gustavo Martins e Viery, o lateral Pedro Gabriel, os volantes Tiaguinho e Zortéa, os meias Riquelme, Jefinho e Roger e os atacantes Tetê e Gabriel Mec.
Maratona de jogos
A promoção de talentos faz parte do planejamento alinhado entre a direção e a comissão técnica. Com a maratona de jogos, o clube projeta uma maior minutagem para os garotos no Brasileirão e na Sul-Americana.
O provável Grêmio para a partida tem Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Dodi), Noriega e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. O confronto ocorre na Arena Barueri, às 21h30min.
