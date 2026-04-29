Grêmio vence o América-MG pelo Brasileirão sub-20

João Borne abriu o placar para o Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio venceu o América-MG, por 2 a 1, pela nona rodada do Brasileirão sub-20. O duelo foi realizado na tarde desta quarta-feira (29), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O Tricolor saiu à frente aos 29 minutos, quando a bola foi enfiada para João Borne, que invadiu a grande área e venceu o goleiro Ítalo para estufar as redes.

O tempo de comemoração, porém, não foi longo. Quando o jogo reiniciou, o Coelho buscou a igualdade, com Pedro Rocha finalizando na meia-lua e mandando no cantinho direito do goleiro João Victor.

O gol que recolocou o Grêmio em vantagem veio aos 6 minutos da etapa final. Em contra-ataque, Harlley viu Fellipe Magalhães invadindo a área e deu um passe preciso para que o camisa 7 tirasse do goleiro e balançasse as redes, garantindo a vitória.

O time do técnico Fernando Garcia atuou com: João Victor; Vagner (Rogério), Nathan, Barone e Emanuel; Smiley, Artur Júnior (Adrielson) e João Borne (Iago Valeije); Fellipe Magalhães, Arnaldo (Kauan) e Harlley (Arthur Rafael).

A vitória levou o Grêmio aos 12 pontos e, momentaneamente, ao oitavo lugar. Com o complemento da rodada, o Tricolor ainda pode perder posições para Bahia e Botafogo e terminar em 10º.

Próximos passos

O time gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 15h, contra o Cruzeiro. O duelo ocorre na Toca da Raposa, em Belo Horizonte.

No Brasileirão sub-20, os 20 times se enfrentam em turno único na fase classificatória. Os oito melhores avançam às quartas de final e os três piores são rebaixados.