Grêmio vai a campo com mudança no meio-campo para enfrentar o Confiança; veja a escalação

Gabriel Mec será titular contra o Confiança. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Confiança nesta terça-feira (21), a partir das 19h30min, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida na Arena será a primeira do Tricolor na competição em 2026.

Para a partida, Luís Castro optou por uma mudança no meio de campo, como havia sido antecipado por Zero Hora: a volta de um "camisa 10". O jovem Gabriel Mec assume a posição e terá a companhia de Arthur e Nardoni no setor, que atuarão como dupla de volantes.

Na defesa, o treinador português manteve a base do time titular que vem sendo utilizado já há a alguns jogos. E no ataque, segue o trio Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni, Arthur e Gabriel Mec, Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

No banco de reservas estão Gabriel Grando, Balbuena, Wagner Leonardo, Marcos Rocha, Caio Paulista, Dodi, Leo Pérez, Riquelme, Zortéa, André Henrique, Braithwaite e Tetê.