Grêmio traça plano de jogo para vencer o Cruzeiro e encerrar seca de vitórias fora de casa no Brasileirão

Luís Castro deve manter mesmo modelo de jogos das partidas anteriores. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio vai a Belo Horizonte neste sábado (18) para quebrar uma sequência ingrata. Sem vencer no Brasileirão deste ano longe da Arena, o Tricolor tenta voltar a somar três pontos como visitante contra o Cruzeiro.

Terceiro pior rendimento fora de casa na competição, ao lado do Remo, o clube aposta na estratégia dos três volantes de Luís Castro para tentar interromper a série de quase três meses e 10 partidas sem vitória longe de Porto Alegre.

A cautela é o caminho escolhido no clube para tentar encontrar os resultados que desapareceram nos últimos meses fora da Arena. Pelo aproveitamento, o Grêmio é o terceiro pior visitante do Brasileirão, ao lado do Remo. O Tricolor fez apenas 11% disputados até o momento. Após seis rodadas, a equipe conseguiu dois empates e foi derrotada quatro vezes. Por isso o jogo deste final de semana, válido pela 12ª rodada, é considerado importante para o planejamento.

— Todos os projetos se baseiam em resultados. Todos querem resultado imediato. Nenhuma casa cresce em 15 dias. Eu sei que todos queriam que fosse diferente. Todos querem resultados. Grêmio está pronto para resultados, mas não está pronto para isso. Se há alguém que consiga fazer isso, encontrem. Sustento muito no meu trabalho, no que faço todos os dias com meus jogadores. Ao longo da minha vida, não me preocupei. Nada mais me preocupa. Aquilo que quero é ver a torcida feliz — disse Luís Castro, após o Gre-Nal 452.

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O retrospecto no Mineirão não é nem um pouco favorável. São 34 jogos no estádio, por diferentes competições, com apenas seis vitórias gremistas na história. A equipe mineira venceu 23 vezes, com cinco empates completando a série histórica de partidas no estádio.

Parte da estratégia para reencontrar o caminho das vitórias passa pela aposta na segurança defensiva. No último clássico e na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Riestra, o Tricolor jogou com a formação usando três volantes. Com a posse de bola, Noriega recua para a linha defensiva e projeta os laterais para o campo de ataque. Em dois jogos, o sistema defensivo não foi vazado. Nos cinco jogos anteriores a mudança, o adversário marcou cinco vezes.

— É preciso voltarmos às vitórias para retomar todo esse entusiasmo. Vamos ter que retomar, jogar melhor ou jogar pior, ou um misto disto, mas temos que voltar a vencer para voltarmos a sentir o ânimo de tudo e de todos — comentou o técnico.

Desfalques na zaga

Sem Viery, suspenso, Wagner Leonardo volta a ser titular. Kannemann era opção, mas sentiu um problema físico e também será desfalque. Mas na comparação da escalação utilizada na vitória sobre o Riestra, Arthur e Gustavo Martins retornar. Amuzu, autor do gol da partida, também recupera seu lugar na escalação.

A provável escalação do Tricolor deve ter: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedrinho; Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê (Enamorado), Amuzu e Carlos Vinícius.

Adversário

Adversário gremista neste sábado, o Cruzeiro pode ter o retorno de Kaio Jorge. O centroavante ficou de fora dos últimos jogos para tratar pubalgia. O trio Fagner, Jonathan Jesus e Arroyo também será opção para a partida, após preservação na Libertadores.

A equipe mineira também passa por um momento delicado. O time precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Os mineiros ocupam o 17ª lugar, com 10 pontos. O Grêmio é 12º, com 13 pontos.