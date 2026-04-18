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Grêmio traça plano de jogo para vencer o Cruzeiro e encerrar seca de vitórias fora de casa no Brasileirão

Tricolor entra em campo neste sábado tentando acabar com sequência ingrata

Marco Souza

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