Grêmio tenta reduzir a folha salarial em mais R$ 5 milhões

Presidente do Grêmio, Odorico Roman tenta reduzir gastos com Departamento de Futebol. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O Grêmio tem uma missão ingrata para os próximos meses: reduzir ainda mais o gasto com o Departamento de Futebol. O clube tenta enxugar a folha em mais R$ 5 milhões para se encaixar dentro do orçamento de 2026. Contratações da próxima janela dependem de novas saídas.

Atualmente, o investimento mensal com os 37 atletas do grupo principal está em aproximadamente R$ 23 milhões. O cálculo médio de gasto com jogador é superior a R$600 mil. O orçamento interno prevê R$ 18 milhões como valor aceitável para a temporada.

O clube projeta facilitar liberações de jogadores para alcançar a meta. Na metade do ano, após a Copa do Mundo, o mercado de transferências deve aquecer. Os jovens são os principais alvos do exterior.

O Tricolor também acumula uma “folha paralela” pelas rescisões amigáveis. Foram mais de 21 jogadores que rescindiram. O valor não é admitido, mas chegaria a R$ 7 milhões mensais.

O Departamento de Futebol avalia, por enquanto, apenas uma contratação para os próximos meses: a chegada de um lateral-direito.