Grêmio tenta quebrar retrospecto contra os "ricos" do Brasil fora de casa

Em 2021, Borja marcou o gol da vitória do Grêmio sobre o Fla. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tenta quebrar duas sinas nesta noite contra o Palmeiras na Arena Barueri: vencer fora de casa e enfrentar de forma diferente um dos ricos do futebol brasileiro.

Longe da Arena, o Tricolor não vence Flamengo ou Palmeiras — os dois clubes com maior poder aquisitivo o Brasil — há cinco anos.

A última vitória contra a dupla, que domina o Brasil nos últimos anos, foi no Maracanã, em 2021, contra o Flamengo. Contra os paulistas, em 2020, pelo Brasileirão, um empate foi em 1 a 1.

Desde a volta do Tricolor à elite do Brasileirão foram sete partidas longe da Arena com seis derrotas e um empate, muito celebrado, em 2025, contra o Flamengo, com gol de pênalti de Tiago Volpi.

Luís Castro sempre defendeu em coletivas a ideia de atuar da mesma forma “dentro e fora de casa”. A postura de evitar ficar sempre na defesa é abominada. O mesmo pensamento é compartilhado pelos dirigentes para retirar o conceito de derrota prévia contra esses adversários.

Nos bastidores, mesmo com oito desfalques, o Tricolor planeja um confronto de alto nível e de igual para igual com o Palmeiras na Arena Barueri. Luís Castro, mesmo com as inúmeras baixas, deve tentar colocar o time para quebrar os dois tabus: contra o Palmeiras e como visitante no Brasileirão em 2026. A estratégia é evitar apenas reagir, mas tentar propor jogo contra o time de Abel Ferreira.

Sequência negativa contra Palmeiras e Flamengo fora de casa