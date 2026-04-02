Grêmio tenta quebrar retrospecto contra os "ricos" do Brasil fora de casa

O Grêmio tenta quebrar duas sinas nesta noite contra o Palmeiras na Arena Barueri: vencer fora de casa e enfrentar de forma diferente um dos ricos do futebol brasileiro.
Longe da Arena, o Tricolor não vence Flamengo ou Palmeiras — os dois clubes com maior poder aquisitivo o Brasil — há cinco anos.
A última vitória contra a dupla, que domina o Brasil nos últimos anos, foi no Maracanã, em 2021, contra o Flamengo. Contra os paulistas, em 2020, pelo Brasileirão, um empate foi em 1 a 1.
Desde a volta do Tricolor à elite do Brasileirão foram sete partidas longe da Arena com seis derrotas e um empate, muito celebrado, em 2025, contra o Flamengo, com gol de pênalti de Tiago Volpi.
Luís Castro sempre defendeu em coletivas a ideia de atuar da mesma forma “dentro e fora de casa”. A postura de evitar ficar sempre na defesa é abominada. O mesmo pensamento é compartilhado pelos dirigentes para retirar o conceito de derrota prévia contra esses adversários.
Nos bastidores, mesmo com oito desfalques, o Tricolor planeja um confronto de alto nível e de igual para igual com o Palmeiras na Arena Barueri. Luís Castro, mesmo com as inúmeras baixas, deve tentar colocar o time para quebrar os dois tabus: contra o Palmeiras e como visitante no Brasileirão em 2026. A estratégia é evitar apenas reagir, mas tentar propor jogo contra o time de Abel Ferreira.
Sequência negativa contra Palmeiras e Flamengo fora de casa
- 2023: Palmeiras 4x1 Grêmio, Flamengo 3x0 Grêmio e Flamengo 1x0 Grêmio (Copa do Brasil)
- 2024: Palmeiras 1x0 Grêmio e Flamengo 2x1 Grêmio
- 2025: Palmeiras 1x0 Grêmio e Flamengo 1x1 Grêmio