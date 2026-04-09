Grêmio tem disputa no meio-campo para definir escalação no Gre-Nal

Arthur teve atuações criticadas. Duda Fortes / Agencia RBS

Desses três atletas, Noriega é quem tem mais chances de permanecer no time titular para o clássico. Com isso, Nardoni e Arthur disputariam uma vaga no meio-campo diante do Inter, no sábado (11), no Beira-Rio. Reserva em Montevidéu, Monsalve deve ter o retorno confirmado ao time titular.

Antes titular absoluto, Arthur vem tendo suas atuações questionadas por imprensa e torcida. No empate diante do Remo, pelo Brasileirão, o volante começou no banco de reservas por questões físicas. Contra o Torque-URU, foi substituído no segundo tempo por Monsalve, na tentativa de dar mais poder de criação à equipe.

— Temos pago uma fatura não só pelo meio campo, mas por desajustes em toda a equipe. Nós focamos muito no meio, mas acho que a equipe, quando perde, quando faz um jogo como hoje (contra o Torque), não pode ser só resumida ao meio — explicou o técnico Luís Castro após a derrota no Uruguai.

Dois treinamentos

Luís Castro terá apenas duas atividades para definir a estratégia a ser adotada no Gre-Nal. A estrutura do time também pode estar em xeque: a ideia de jogar com pontas pode ser deixada em segundo plano, justamente para povoar o meio-campo, escalando os três volantes.

Na derrota para o Torque, o técnico Luís Castro preservou quatro titulares. O argentino Pavón, os zagueiros Gustavo Martins e Viery, e o atacante Carlos Vinícius têm seus retornos garantidos para o Gre-Nal 452.