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Grêmio respira com vitória, mas vê margem para evolução em sequência de jogos

Tricolor bateu o Deportivo Riestra por 1 a 0 na Arena, mas atuação mantém desconfiança na torcida 

Marco Souza

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