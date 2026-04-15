Grêmio respira com vitória, mas vê margem para evolução em sequência de jogos

Amuzu marcou o gol da vitória sobre o Deportivo Riestra. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Depois de 90 minutos de sufoco, o alívio era óbvio no lado do Grêmio na zona mista da Arena. Um sintoma do que foi a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Riestra, na Arena, pela Copa Sul-Americana.

A sequência incômoda de cinco jogos sem vencer acabou. Mesmo que a produção em campo tenha deixado novamente a desejar contra um adversário muito inferior tecnicamente.

O resultado, além de somar os primeiros pontos na disputa da Sul-Americana, afasta um pouco da pressão que ameaçava o clube nas últimas semanas. Amuzu garantiu o resultado com um golaço no segundo tempo.

Em grupo, após uma rápida discussão com os adversários no campo, os jogadores do Grêmio saíram do gramado para o vestiário. Nas conversas paralelas entre funcionários e membros da direção, o clima era de redução da pressão. A vitória, construída aos trancos e barrancos, compra um pouco mais de tempo com a torcida.

Os sinais, no entanto, não apontam para mudanças bruscas na direção do time. Os três volantes, pauta presente em diversas perguntas a Luís Castro, devem seguir como modelo tático para a sequência. Uma aposta em proteger melhor a equipe, mesmo abrindo mão de produção ofensiva.

— Podemos olhar para os jogos de duas formas. Valorizar mais ofensivamente ou defensivamente. Estávamos com problemas a deixar o adversário chegar na nossa área. Hoje o adversário chutou uma. Acertamos 16 vezes o gol do Riestra. Das 17 finalizaçãoes que tivemos na noite, deveriamos ter feito mais gols — explicou Luís Castro.

O treinador tentou exaltar as estatísticas da partida, como as 17 finalizações da equipe. Depois, com a sequência de perguntas sobre o tema, reconheceu que a produção ficou abaixo do necessário.

— Claramente não aproveitamos os espaços dados. Pouco para o volume de 82% de posse de bola. Deveríamos ter criado mais. Não conseguimos furar as defesas adversárias em linhas mais baixas. Foi tremendamente difícil jogar contra essa equipe — analisou.

A expulsão de Nardoni o tira da próxima partida pela Copa Sul-Americana. O próximo compromisso na competição será contra o Palestino, no dia 29 de abril, no Chile. Antes, além das partidas contra Cruzeiro e Coritiba pelo Brasileirão, o Grêmio também enfrenta o Confiança na Copa do Brasil. Para a partida em Belo Horizonte neste sábado, Viery será desfalque. O zagueiro foi expulso no Gre-Nal.

A equipe terá os retornos de Arthur, Carlos Vinícius, Amuzu e Enamorado para o jogo no Mineirão. Após quebrar a sequência de jogos sem vitória, agora a missão no próximo jogo será interromper a incômoda série de 10 partidas sem vencer como visitante.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲