Grêmio

Dificuldades
Notícia

Grêmio repete problemas e amplia sequência negativa como visitante em 2026

Tricolor empatou em 0 a 0 com o Palestino e perdeu a chance de igualar o líder do Grupo F na Copa Sul-Americana 

Marco Souza

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