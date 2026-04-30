Grêmio repete problemas e amplia sequência negativa como visitante em 2026

Arthur foi preservado no primeiro tempo, mas entrou na partida após o intervalo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A cordilheira dos Andes servirá de cenário para o Grêmio enquanto Luís Castro busca por respostas. Três pênaltis perdidos, um gol anulado e novamente uma atuação abaixo do esperado marcaram o empate em 0 a 0 com o Palestino, no Chile.

O tropeço na Copa Sul-Americana amplia a sequência para 12 jogos sem vencer fora de casa. E complica a situação da equipe na competição da Conmebol. Algo a ser trabalho no curto prazo até sábado, quando o Tricolor estará em Curitiba para enfrentar o Athletico-PR no gramado sintético do estádio paranaense.

Comissão técnica, direção e o grupo de jogadores permanecerão no Chile nos próximos dias. O clube decidiu não retornar a Porto Alegre, com a ideia de preservar os atletas de uma viagem.

A delegação seguirá diretamente para Curitiba. Até lá, o trabalho será encontrar soluções para dificuldades que têm aparecido com frequência em campo. Um dos problemas é a falta de confiança dos jogadores.

— A confiança da equipe está em recuperação. Ainda não é plena, como gostaríamos. Queria que os jogadores não tivessem tantos erros técnicos. Falhamos muito passes, que custaram oportunidades de finalização. Queria que eles tivessem uma confiança maior do que a possível. Não vejo os jogadores em confiança plena. Esperava muito que esse jogo fosse a vitória fora que ainda não aconteceu — lamentou Luís Castro.

Em relação ao episódio mais comentado da partida, o técnico justificou que Carlos Vinícius cobrou o pênalti pela terceira vez por não ter conseguido informar a Willian da ordem para que o camisa 10 assumisse a responsabilidade. Caio Paulista levou o recado, mas o centroavante resolveu seguir na função.

— Não consegui entrar em contato com a equipe. Estavam mais envolvidos com o árbitro do que comigo. Era um momento quente. Entendo o Carlos Vinícius querer bater. Ele não desiste, assume a responsabilidade. Acho que o melhor seria trocar. Chamei o Willian, que não me ouviu. Não posso entrar em campo e o Vini partiu para a terceira cobrança. — justificou.

Carlos Vinícius também falou sobre a situação em entrevista ao final da partida. O centroavante reconheceu o rendimento abaixo do esperado contra o Palestino.

- Que noite (risos). É difícil. Obviamente a gente fica frustrado, estamos no campo para ajudar. Ainda mais quando vai acontecendo tipo de coisas que a gente não costuma ver em todos os jogos. Ainda mais eu que vinha muito bem em relação aos pênaltis. Mas faz parte, estamos ali dentro, no futebol se passa de tudo. Não é porque correu mal hoje que eu vou baixar a cabeça e andar aí de cabeça baixa. E é um daqueles tipos de noite que a gente só quer que passe logo, porque realmente tentamos de todas as formas, até a última bola ali bateu em mim no chute do Viery, a bola ia para dentro do gol, depois bateu no Mec e a bola foi para fora - disse o centroavante.

Um acréscimo para a partida contra o Athetico-PR será Nardoni. O argentino cumpriu suspensão pela Copa Sul-Americana e está à disposição pelo Brasileirão. Mas Carlos Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Luís Castro, expulso, não estarão na Arena da Baixada para o jogo deste sábado.