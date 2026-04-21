Grêmio projeta público maior na estreia da Copa do Brasil do que na Sul-Americana 

Grêmio e Riestra-ARG teve 13.518 gremistas na Arena Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio projeta um público maior na estreia da equipe na edição de 2026 da Copa do Brasil do que na primeira partida como mandante da Copa Sul-Americana. O Tricolor encara, nesta noite, às 19h30min, o Confiança, do Sergipe, para tentar conquistar o torneio pela sexta vez.

Segundo estimativa do clube, cerca de 20 mil pessoas são aguardadas nas arquibancadas do estádio. Os portões abrem às 17h30min, duas horas antes do apito inicial.

Caso se confirme a projeção, a Arena receberá mais torcedores do que na partida contra os argentinos do Deportivo Riestra, na última semana, pela Copa Sul-Americana, o primeiro jogo gremista pela competição continental deste ano. Na ocasião, 13.518 assistiram a vitória por 1 a 0.

O maior comparecimento é creditado principalmente ao feriado de Tiradentes. Mesmo com o horário cedo, 19h30min, não há conflito com aulas e trabalho para facilitar mais gremistas no estádio.