Grêmio projeta evolução de Braithwaite para sequência antes da Copa do Mundo

Braithwaite foi titular pela primeira vez contra o Montevideo City após recuperação de lesão no tendão de Aquiles. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Chegou a hora do grupo fazer a diferença. A maratona de jogos no Brasileirão e Copa Sul-Americana aumentará na próxima semana, com o início da disputa da Copa do Brasil. Por isso, o banco de reservas ganha cada vez mais importância. Braithwaite, recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles, será um destes nomes a ter mais espaço na sequência que virá pela frente. Um reforço com status de titular, mas que ainda busca sua melhor condição após os seis meses de ausência.

Destaque da equipe em 2024, e com bom rendimento antes da lesão no tendão de Aquiles do ano passado, o dinamarquês completou contra o Deportivo Riestra seu sexto jogo. Ele voltou a ser opção no dia 22 de março, contra o Vasco. Jogou 14 minutos contra os cariocas, Palmeiras e Remo. Fez a partida inteira contra o Montevideo City. Ficou 10 minutos em campo no Gre-Nal e foi novamente titular, contra o Riestra, mas saiu após 58 minutos.

— Não sou diferente de antes. Agora o time está sofrendo um pouco mais ofensivamente. Mas temos que seguir em frente, positivo, sempre acreditando, e eu sou o mesmo jogador como antes — disse o centroavante, na zona mista da Arena, após a partida contra os argentinos.

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, Braithwaite está bem recuperado na parte física. A maior dificuldade do momento é readquirir ritmo de jogo, confiança e entrosamento com os companheiros. O fisioterapeuta Daniel Carrasco, que trabalha com os judocas da Sogipa, avalia que ainda será necessário mais algumas semanas até o retorno do melhor condicionamento para o atacante.

— O tempo ideal de uma periodização de treinamento é de oito a 12 semanas depois do processo de reabilitação finalizado. Como ele provavelmente já vinha treinando a parte física na fase final da reabilitação, esse tempo se encurta. Mas em torno de oito a 12 semanas após o retorno aos gramados é que o melhor desempenho físico voltará a aparecer — opinou o profissional.

Até pela necessidade de ganhar mais minutos em campo, a comissão técnica não descarta sua utilização em outras posições. Foi o caso de algumas das partidas pelo Brasileirão, quando atuou um pouco mais recuado. Para ajudar a abastecer o ataque.

Até pela excelente fase de Carlos Vinícius, a tendência é de que o camisa 22 siga como opção no banco de reservas para o compromisso deste sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Mas com mais 13 jogos até o início de junho, quando o calendário dos clubes será interrompido para a disputa da Copa do Mundo, as oportunidades também serão divididas em campo.