Grêmio prepara treino em gramado sintético para simular campo da Arena da Baixada

Luís Castro terá dois treinos antes do confronto contra o Athletico. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

Para diminuir o desgaste físico dos atletas e reduzir custos com voos fretados, o Grêmio decidiu não retornar a Porto Alegre entre seus compromissos fora de casa desta semana. O clube seguirá em Santiago por mais dois dias até a viagem a Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado (2), às 20h30min.

Até lá, a equipe treinará no CT do Colo-Colo, na tarde desta quinta-feira (30), e no campo sintético do Colégio Seminário Ponticio Menor, na manhã de sexta (1º), para simular o gramado artificial da Arena da Baixada.

Depois disso, começa o deslocamento de volta ao Brasil. A previsão é que a chegada a Curitiba ocorra no final da tarde de sexta-feira.

Já a volta ao Rio Grande do Sul será na madrugada de domingo (3), logo após o confronto contra o Athletico-PR. Serão dois treinos na Capital antes de nova viagem, agora para Buenos Aires, onde o Grêmio enfrenta o Deportivo Riestra na terça-feira (5).