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Grêmio prepara treino em gramado sintético para simular campo da Arena da Baixada

Tricolor enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado (2), pelo Brasileirão

Saimon Bianchini

Direto de Santiago

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