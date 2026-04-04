Grêmio perde titular para encarar o Remo

Noriega será poupado contra o Remo. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio terá uma baixa importante para enfrentar o Remo, neste domingo (4), às 20h30min, na Arena, pelo Brasileirão: o volante Noriega será preservado da partida. Willian segue de fora também. Em compensação, Luís Castro ganha o retorno de Arthur para o meio-campo.

O clube optou por não relacionar o peruano. Ele saiu no intervalo na derrota para o Palmeiras. No começo do confronto, ele sentiu numa dividia com Flaco López. Dodi foi o substituto e pode aparecer novamente.

Outra alternativa seria utilizar Nardoni e Arthur como volantes com liberdade para um meia, que pode ser Monsalve.

Arthur volta após se recuperar de dores musculares. Ele ficou quase uma semana longe dos treinos no campo para evitar agravar o caso. Balbuena e André Henrique também retornam após não viajarem para São Paulo.

Caio Paulista fica à disposição após não atuar contra o Palmeiras por questão contratual. Amuzu treinou normalmente e pode recuperar a vaga no lugar de Tetê. Em contrapartida, Willian ainda não está plenamente recuperado de desconforto muscular e seguirá em tratamento.