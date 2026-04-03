Grêmio perde para o Palmeiras e sofre a quarta derrota fora de casa no Brasileirão

Não se vence uma maratona nos primeiros quilômetros, mas ajuda começar bem para pegar o embalo. A do Grêmio em abril, com nove jogos, teve largada cambaleante. Em Barueri, o time de Luís Castro não teve força suficiente para manter o ritmo do Palmeiras, nesta quinta-feira (2). Após sair atrás e buscar o empate, o time gremista perdeu por 2 a 1, pela 9ª rodada do Brasileirão. Foi a quarta derrota do Tricolor fora de casa no campeonato em cinco partidas disputadas.

As largas passadas do Palmeiras o levam à liderança da competição com 22 pontos. Os curtos passos gremista o deixam no pelotão intermediário com 11 pontos e a 10ª colocação. A próxima etapa desta corrida tricolor será no domingo (5), na Arena, contra o Remo.

O Grêmio saiu da data Fifa mais desfalcado do que quando entrou. Entre músculos desgastados e lesionados, cinco jogadores (Balbuena, Arthur, André Henrique, Pérez e Willian) ficaram de fora de uma partida e outro, Amuzu, iniciou no banco de reservas.

O gol do Palmeiras saiu nos minutos finais do primeiro tempo, mas poderia ter se concretizado nos iniciais. Aos 14 minutos, Flaco López e Arias tabelaram. O colombiano serpenteou pela defesa e chutou rasteiro no canto. Weverton espalmou.

Sem sucesso por baixo, o 1 a 0 surgiu por cima. Em cobrança de falta de Andreas Pereira, Marlon Freitas cabeceou entre Carlos Vinícius e Pedro Gabriel. Ele alojou a bola em local inalcançável para Weverton.

O recheio entre os dois lances foi de um Palmeiras por completo no campo de ataque, muito pelos lados do campo. Para cada passe gremista, na média, eram dois palmeirenses. A posse de bola dos paulistas atingiu picos de 70%. O Grêmio se defendia como dava.

Carlos Vinícius tinha um alvo. Toda a bola longa ia em sua direção. Em uma delas, obrigou Carlos Miguel a espalmar seu arremate de fora da área. Diante de uma defesa dura feito cimento, o Grêmio, no último lance do primeiro tempo, levantou a bola na área quase do centro do campo.

Segundo tempo

Insatisfações tantas a ponto de Luís Castro efetuar três mudanças no intervalo. Dodi, Amuzu e Gabriel Mec entraram. Novos nomes. Nova postura. Novo resultado.Mesmo alvo, aquele nas costas de Carlos Vinícius.

O lançamento saiu de Gustavo Martins. O centroavante gremista não esmoreceu no embate físico com os zagueiros. Porgrediu. Da risca da grande área chutou para desfazer a vantagem do Palmeiras.

O jogo passou a ter dois times atacando em ofensivas verticais. De fora da área, Amuzu parou em Carlos Miguel. Mauricio respondeu com a mesma arma, mas para fora. Então, aos 26 o Palmeiras retomou a vantagem. Gustavo Martins afastou mal. O rebote caiu nos pés de Marlon Freitas e a bola foi direto para a rede.

Foram duros os primeiros quilômetros da maratona de abril.

Confira a entrevista coletiva de Luís Castro

BRASILEIRÃO — 9ª rodada — 2/4/2026

Palmeiras (2)

Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté (Arthur, 21’/2ºT); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson, 25’/2ºT) e John Arias (Khellven, 38’/2ºT), Allan (Lucas Evangelista, 38’/2ºT), Flaco López (Sosa, 26’/2ºT). Técnico: João Martins (auxiliar)

Grêmio (1)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabreil; Noriega (Dodi, INT), Nardoni (Bernardo Zortea, 34’/2ºT) e Monsalve (Gabriel Mec, INT); Tetê (Amuzu), Carlos Vinícius e Enamorado (Braithwaite, 30’/2ºT). Técnico: Luís Castro

GOLS: Marlon Freitas, aos 43min do 1º tempo; Carlos Vinícius, aos 8, e Marlos Freitas, aos 26 do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Pedro Gabriel e Dodi (G)

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (trio carioca). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

PÚBLICO: 13.572

RENDA: R$ 475.972,50

LOCAL: Arena Barueri, Barueri/SP

Próximo jogo

Domingo, 5/4 – 20h30min

Grêmio x Remo

Arena – Brasileirão (10ª rodada)