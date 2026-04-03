Grêmio

Em Barueri
Notícia

Grêmio perde para o Palmeiras e sofre a quarta derrota fora de casa no Brasileirão

Time paulista venceu com dois gols de Marlon Freitas; Carlos Vinícius marcou para o Tricolor

Valter Junior

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