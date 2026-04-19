Grêmio perde para o Cruzeiro, se aproxima do Z-4 e aumenta pressão no vestiário

Weverton fez milagres, mas não evitou a derrota tricolor. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

O Grêmio reforçou o currículo de ser um dos piores visitantes do Brasileirão. Neste sábado (18), no Mineirão, foi derrotado por 2 a 0 para o Cruzeiro. Weverton fez o possível para evitar um resultado ainda pior, com grandes defesas.

Nem uma noite inspirada do goleiro foi suficiente para evitar o resultado negativo, o quarto em sequência na competição. São apenas dois pontos em 21 fora de casa na Série A.

O Tricolor não terminou apenas a 12ª rodada com produção de candidato ao rebaixamento. O time, com 13 pontos, está apenas um à frente do Corinthians, primeira equipe do Z-4.

Mesmo com o discurso da direção, os resultados aumentam a temperatura nos bastidores do clube. Quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Rendimento insatisfatória na Copa Sul-Americana, mesmo com a vitória sobre o Deportivo Riestra.

Por isso, nesta terça-feira (21), o jogo contra o Confiança, em casa, ganha um peso diferente. Um novo tropeço na estreia da Copa do Brasil e a pressão pode surgir com força sobre o trabalho de Luís Castro e os rumos do vestiário gremista em 2026.

Primeiro tempo fraco

Luís Castro bancou novamente a estratégia com três volantes: Noriega, Nardoni e Arthur. Sem Viery, suspenso, Wagner Leonardo iniciou o jogo ao lado de Gustavo Martins.

Enamorado e Amuzu completaram a lista de mudança para a partida em Belo Horizonte, com Gabriel Mec e Tetê no banco de reservas após o rendimento ruim contra o Deportivo Riestra.

Como esperado, o Cruzeiro iniciou a partida mais acesso. O time mineiro pressionou a saída de bola desde o primeiro minuto. E a pressão sufocou a troca de passes gremista para iniciar as jogadas no campo de defesa. Com a bola, a equipe mandante teve muita vantagem na parte inicial do confronto. Principalmente com Matheus Pereira.

Aos seis, Arroyo fez o cruzamento. O camisa 10 chegou antes de Weverton na bola e desviou para o gol, mas errou o alvo. O meia parou no goleiro cinco minutos depois. Ele recebeu um lançamento no meio-campo, livre. O principal jogador do Cruzeiro avançou até a área do Grêmio sem nenhum tipo de oposição dos marcadores. Weverton fez uma defesa espetacular no canto direito.

O susto, somado a bronca distribuída por Luís Castro na beira do campo, parece ter acordado a equipe do Tricolor. Como o Cruzeiro pressionava alto, o chutão virou arma para os visitantes. Após um bico de Weverton, Carlos Vinícius ganhou pelo alto. Amuzu combinou com Noriega e arriscou da entrada da área. A finalização passou ao lado do gol do Cruzeiro.

Na sequência, Wagner Leonardo evitou o gol de Kaio Jorge. Matheus Pereira novamente ficou sem marcação e fez o cruzamento. O zagueiro gremista salvou na pequena área.

Na troca de ataques, o Grêmio ficou próximo de largar em vantagem na partida. Por alguns centímetros, Enamorado quase marcou. O colombiano aproveitou a marcação de Carlos Vinícius na saída de bola e desarmou Kaiki. O ponta passou pelos zagueiros do Cruzeiro e arriscou. A bola bateu na trave e saiu.

As duas equipes seguiram trocando golpes até os últimos minutos da primeira etapa. Nos acréscimos, Weverton salvou o Grêmio novamente. Fabrício Bruno desviou um cruzamento na área, mas o goleiro se atirou no pé de Kaio Jorge e impediu a finalização.

Segundo tempo pior

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem mudanças. Tanto na escalação, quanto no rendimento do time. O Cruzeiro seguiu dono das principais ações da partida. Gerson, de fora da área, testou Weverton na volta do intervalo. O meio-campista arriscou de fora da área aos quatro minutos. O goleiro gremista fez sua terceira grande defesa da noite.

Mas de tanto insistir, e com uma certa ajuda dos gremistas, o Cruzeiro abriu o placar na sequência. Nardoni deixou Gerson livre após cruzamento. O meia encontrou Christian na área. O ponta mineiro chutou, sem chances para outro milagre do goleiro do Grêmio aos cinco minutos.

Irritado com a falta de vida no meio-campo, Castro chamou Monsalve aos 11 minutos. O colombiano ingressou no lugar de Nardoni. A produção com a bola melhorou um pouco. Até Romero acertar um chute de fora da área.

Após contra-ataque, outra vez com muito espaço para Matheus Pereira organizar a jogada, o volante recebeu a bola e arriscou para marcar o segundo gol do Cruzeiro. Weverton não alcançou a finalização. Luís Castro resolveu mexer em três peças. Sacou Noriega, Amuzu e Enamorado. Leonel Pérez, Gabriel Mec e Tetê entraram.

As trocas de nomes pouco fizeram a produção da equipe mudar. Braithwaite completou a lista e mudanças, com Carlos Vinícius tendo alguns minutos de descanso.

Nos acréscimos, após cruzamento de Pedrinho, Gustavo Martins perdeu o gol da marca do pênalti. Neyser retribiu o favor. Após lançamento na área, o atacante acertou o travessão do gol de Weverton.

Brasileirão

12ª rodada - 18/4/2026

Cruzeiro (2)

Matheus Cunha; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva, 30'/2ºT), Gerson (Matheus Henrique, 15'/2ºT), Christian (Wanderson, 30'/2ºT), Matheus Pereira (Bruno Rodrigues, 22'/2ºT) e Arroyo; Kaio Jorge (Neyser, INT)

Técnico: Arthur Jorge

Grêmio (0)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedrinho; Noriega (Leonel Pérez, 25'/2ºT), Nardoni (Monsalve, 12'/2ºT) e Arthur; Enamorado (Tetê, 25'/2ºT), Amuzu (Gabriel Mec, 25'/2ºT) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 38'/2ºT)

Técnico: Luís Castro

GOLS: Christian (C), aos 5min, e Romero (C) aos 21min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Fabricio Bruno, Matheus Pereira, Villalba e Lucas Silva (C); Noriega, Gustavo Martins e Leonel Pérez (G)

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Nogueira. VAR: Thiago Duarte Peixoto (quarteto paulista)

PÚBLICO: 28.279

RENDA: R$ 1.093.00

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

Próximo jogo

Terça-feira, 21/4 - 19h30min

Grêmio x Confiança

Arena - Copa do Brasil (Quinta fase, jogo de ida)

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