Grêmio

Declínio no Brasileirão
Notícia

Grêmio perde para o Cruzeiro, se aproxima do Z-4 e aumenta pressão no vestiário

Tricolor, mais uma vez, mostra pouco futebol, leva 2 a 0 e volta de Minas um ponto acima da zona do rebaixamento 

Marco Souza

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