Grêmio negocia renovação com centroavante por duas temporadas

Carlos Vinícius marcou 12 gols em 21 jogos em 2026. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio trabalha para manter Carlos Vinícius no clube além de 2027. A direção negocia com os representantes do centroavante a ampliação do vínculo por mais duas temporadas, com valorização salarial.

Apesar do contrato atual do jogador ser válido apenas até o final de 2026, a permanência do artilheiro para a próxima temporada já está garantida. Isto porque o acordo conta com uma cláusula de renovação automática, ligada a metas de participação em jogos.

Além deste dispositivo contratual, o acordo com o artilheiro do Brasileirão também conta com uma outra cláusula que prevê a ampliação do vínculo. Caso seja convocado para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Carlos Vinícius também terá a ampliação até dezembro de 2027.

No momento, a negociação com o centroavante é a prioridade no departamento de futebol. Amuzu, outro destaque gremista na temporada, também tem contrato até dezembro de 2026, mas as conversas com os representantes do atacante ainda não avançaram.