Grêmio não vence há 58 anos no Estádio Centenário; veja o retrospecto

O Grêmio buscará quebrar um retrospecto negativo no Estádio Centenário: não vence há 58 anos no estádio.
A última vez que teve sucesso neste palco foi em 9 de junho de 1968. Na ocasião, venceu o Peñarol por 1 a 0, com gol de Volmir. A partida era válida pela Copa Río de La Plata, organizada por CBD, AFA, AUF e FGF.
O Tricolor volta ao mítico estádio nesta quarta-feira (8), pela Sul-Americana, para enfrentar o Montevideo City Torque.
Desde 1968, o Grêmio voltou ao estádio em 11 oportunidades e não conseguiu o triunfo. Somou sete empates e quatro derrotas. Além de 11 gols marcados e 14 sofridos.
Agora, o Tricolor terá uma nova oportunidade de sair vitorioso do Centenário. Às 21h30min desta quarta, estreará na competição sul-americana diante do Montevideo City Torque.
Todos os jogos do Grêmio no Centenário
- 1949 - Nacional 1x3 Grêmio (Troféu Sadrep - amistoso)
- 1959 - Seleção Uruguaia 1x1 Grêmio (amistoso)
- 1963 - Peñarol 5x4 Grêmio (amistoso)
- 1968 - Peñarol 0x1 Grêmio (Copa Fraternidade - amistoso)
- 1977 - Seleção Uruguaia 1x1 Grêmio (amistoso)
- 1980 - Seleção Uruguaia 1x1 Grêmio (amistoso)
- 1982 - Defensor 0x0 Grêmio (Libertadores)
- 1982 - Peñarol 1x0 Grêmio (Libertadores)
- 1983 - Peñarol 1x1 Grêmio (Libertadores)
- 1993 - Peñarol 1x0 Grêmio (Supercopa Sul-Americana)
- 1997 - Peñarol 3x2 Grêmio (Supercopa Sul-Americana)
- 1998 - Nacional 1x1 Grêmio (Libertadores)
- 2002 - Nacional 1x1 Grêmio (Libertadores)
- 2003 - Peñarol 2x2 Grêmio (Libertadores)
- 2007 - Defensor 2x0 Defensor (Libertadores)
- 2011 - Liverpool 2x2 Grêmio (Libertadores)
Retrospecto
- 16 jogos
- 2 vitórias
- 9 empates
- 5 derrotas
- 20 gols marcados
- 23 gols sofridos
- 31,2% de aproveitamento