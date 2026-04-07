Grêmio não vence há 58 anos no Estádio Centenário; veja o retrospecto

O locutor esportivo Cândido Norberto narrando o jogo Grêmio x Nacional direto do Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai, pela Rádio Gaúcha. A emissora foi a primeira do RS a transmitir um jogo de futebol fora do país. Na partida, o Grêmio venceu o time uruguaio por 3 a 2. Acervo de Cândido Norberto / Reprodução

O Grêmio buscará quebrar um retrospecto negativo no Estádio Centenário: não vence há 58 anos no estádio.

A última vez que teve sucesso neste palco foi em 9 de junho de 1968. Na ocasião, venceu o Peñarol por 1 a 0, com gol de Volmir. A partida era válida pela Copa Río de La Plata, organizada por CBD, AFA, AUF e FGF.

O Tricolor volta ao mítico estádio nesta quarta-feira (8), pela Sul-Americana, para enfrentar o Montevideo City Torque.

Desde 1968, o Grêmio voltou ao estádio em 11 oportunidades e não conseguiu o triunfo. Somou sete empates e quatro derrotas. Além de 11 gols marcados e 14 sofridos.

Agora, o Tricolor terá uma nova oportunidade de sair vitorioso do Centenário. Às 21h30min desta quarta, estreará na competição sul-americana diante do Montevideo City Torque.

Todos os jogos do Grêmio no Centenário

1949 - Nacional 1x3 Grêmio (Troféu Sadrep - amistoso)

1959 - Seleção Uruguaia 1x1 Grêmio (amistoso)

1963 - Peñarol 5x4 Grêmio (amistoso)

1968 - Peñarol 0x1 Grêmio (Copa Fraternidade - amistoso)

1977 - Seleção Uruguaia 1x1 Grêmio (amistoso)

1980 - Seleção Uruguaia 1x1 Grêmio (amistoso)

1982 - Defensor 0x0 Grêmio (Libertadores)

1982 - Peñarol 1x0 Grêmio (Libertadores)

1983 - Peñarol 1x1 Grêmio (Libertadores)

1993 - Peñarol 1x0 Grêmio (Supercopa Sul-Americana)

1997 - Peñarol 3x2 Grêmio (Supercopa Sul-Americana)

1998 - Nacional 1x1 Grêmio (Libertadores)

2002 - Nacional 1x1 Grêmio (Libertadores)

2003 - Peñarol 2x2 Grêmio (Libertadores)

Danrlei após Peñarol 2x2 Grêmio no Centenário, em 2003. Fernando Gomes / Agencia RBS

2007 - Defensor 2x0 Defensor (Libertadores)

2011 - Liverpool 2x2 Grêmio (Libertadores)

André Lima, em 2011, em Liverpool 2x2 Grêmio. Diego Vara / Agencia RBS

Retrospecto