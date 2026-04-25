Grêmio não perde para o Coritiba na Arena pelo Brasileirão há 12 anos; veja retrospecto 

Último encontro, em 2023, teve goleada com gol de Luís Suárez. Lucas Uebel / Grêmio

Neste domingo (26), o Grêmio recebe o Coritiba com a missão de defender um retrospecto positivo. Há 12 anos, o Tricolor não perde para o rival paranaense na Arena pelo Brasileirão.

A última derrota aconteceu no Brasileirão de 2014, com placar de 3 a 2. Na ocasião, o revés resultou na demissão do então técnico do Tricolor, Enderson Moreira.

No último encontro, melhor para o Grêmio. Com direito a gol de Luís Suárez, o Tricolor goleou o Coritiba pelo placar de 5 a 1, no Brasileirão de 2023.

Desde que o Grêmio passou a mandar seus jogos na Arena, em 2013, são sete jogos pelo Brasileirão. Nos últimos seis anos, são apenas dois confrontos, por conta das temporadas do Coritiba na Série B (em 2022, foi o Grêmio quem esteve na Segunda Divisão).

Veja o retrospecto de Grêmio x Coritiba na Arena

7 jogos

4 vitórias do Grêmio

1 empate

2 vitórias do Coritiba

13 gols do Grêmio

6 gols do Coritiba

Primeiro jogo: Grêmio 0 x 1 Coritiba (2013)

Grêmio 0 x 1 Coritiba (2013) Último jogo: Grêmio 5 x 1 (2023)