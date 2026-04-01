Grêmio muda planos para Noriega e descarta utilizar Balbuena contra o Palmeiras

Noriega já está na concentração do Grêmio em São Paulo. Duda Fortes / Agencia RBS

A lesão de Pérez alterou os planos de Luís Castro contra o Palmeiras. O argentino desfalcará a equipe por até três semanas, o que pode recolocar Noriega entre os titulares nesta quinta-feira (2). A definição ocorre nas próximas horas.

O peruano inicialmente seria preservado, já que atuou por 45 minutos no amistoso do Peru contra Honduras, realizado na França nesta terça-feira (31). A baixa de Pérez aliada à ausência de Arthur — que relata dores musculares —, contudo, podem mudar os planos da comissão técnica.

Noriega chegou ao hotel em que o Grêmio está concentrado em São Paulo, na região do Berrini, no começo desta tarde desta quarta-feira (1º). Os fisiologistas do clube devem analisá-lo até o fim do dia para determinar se ele poderá ser utilizado e por quanto tempo.

Sem Balbuena

Balbuena sentiu um desconforto muscular e não deverá estar apto para o confronto. O problema foi relatado nos últimos dias enquanto ele servia à seleção do Paraguai em amistosos na Europa.

O jogador, inclusive, deve retornar a Porto Alegre antes do resto do time para realizar exames e iniciar o tratamento. Ele nem passará pela concentração gremista em São Paulo.

Provável time

A zaga do Grêmio deve ser formada por Gustavo Martins e Viery nesta quinta-feira. Há chances remotas de Wagner Leonardo atuar e empurrar Viery pra lateral.

A provável formação gremista tem, desta forma: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Dodi), Nardoni e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.

O confronto ocorre às 21h30min, na Arena Barueri, na grande São Paulo. O Tricolor busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão.