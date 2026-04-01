Grêmio

Brasileirão
Notícia

Grêmio muda planos para Noriega e descarta utilizar Balbuena contra o Palmeiras

Volante pode aparecer como titular na volta do Campeonato Brasileiro

Saimon Bianchini

Direto de São Paulo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS