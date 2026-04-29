Grêmio joga hoje pelo Brasileirão sub-20; veja como está a situação do time na competição

Na última rodada, Grêmio venceu o Vasco por 1 a 0. Angelo Pieretti / Grêmio

O time sub-20 do Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão sub-20. Em casa, o Tricolor recebe o América-MG, às 15h.

O começo na competição foi conturbado. Foram três derrotas nos primeiros três jogos, com direito a duas goleadas — 5 a 2 para o Palmeiras e 4 a 1 para o Santos. No entanto, reencontrou-se e vem de duas vitórias seguidas (veja abaixo).

No momento, o Tricolor é o 10º colocado na competição, com nove pontos. O Brasileirão sub-20 conta com 20 times, e apenas os oito primeiros avançam às quartas de final.

Caso vença o América-MG, o Grêmio pode entrar no G-8 da competição, a depender de resultados paralelos. Para isso, seca o Botafogo, que enfrenta o Vasco às 18h, e o Bahia, que recebe o Flamengo na quinta (30), às 15h.

Grêmio vem de vitória contra o Vasco

Na manhã do sábado (25), o Grêmio venceu o Vasco por 1 a 0, em jogo válido pela 8ª rodada. A partida foi disputada no CT Hélio Dourado.

O único gol do jogo foi marcado por Arnaldo, ainda no primeiro tempo. O time que foi a campo teve João Victor; Vitor Ramon, Nathan, Emanuel e Barone; Smiley, Artur Júnior, João Borne e Felipe Magalhães; Arnaldo e Harlley.