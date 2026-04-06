Grêmio inicia semana Gre-Nal em momento de tensão e com estreia pela Copa Sul-Americana

Gabriel Mec entrou no segundo tempo contra o Remo. Renan Mattos / Agencia RBS

Terminada a partida contra o Remo, os jogadores do Grêmio, como de costume, foram agradecer aos torcedores presentes na Arena. Receberam vaias como resposta pelo 0 a 0 contra o então lanterna do Brasileirão.

Nada de cantos contra o empenho dos atletas. Nem gritos de “burro, burro” contra Luís Castro. Apenas vaias. Apenas a insatisfação por um tropeço somado à derrota para o Palmeiras no meio da semana.

Sob o aborrecimento pelas atuações e os resultados, o Grêmio começa a semana de mais um Gre-Nal. Antes, há estreia contra o Montevidéo City Torque, pela Copa Sul-Americana. Será uma semana carregada de tensão.

— Um Gre-Nal, mesmo tendo jogo no meio da semana no Uruguai, sempre é um Gre-Nal. Portanto, dizer que não há tensão em um Gre-Nal é estar a fugir daquilo que é a realidade — pontuou o treinador gremista.

A estratégia está clara. Os principais jogadores não estarão em campo na capital uruguaia. Eles serão preparados para o clássico de sábado (11). Quem enfrentou o Remo não deve estar em campo. Jogadores com questões físicas, como Arthur e Noriega, também devem ser poupados. A prioridade será o Gre-Nal.

Em outro momento de instabilidade, um jogo contra o maior rival norteou a sequência de trabalho de Castro. Após penar para passar pelo Juventude na semifinal do Gauchão, o técnico encontrou um rumo ao vencer a ida da decisão por 3 a 0.

Em busca de ajustar a rota do trabalho, o treinador deve focar no desenvolvimento do meio-campo. Para ele, a linha de defesa está solidificada. O setor ofensivo também é visto como encorpado. No miolo está a instabilidade.

— Vamos resolver. Não tenho dúvidas. Ao longo do tempo, a equipe estará mais fluída. No meio, estão entrando jogadores de forma sucessiva. Nossa ideia nunca estabilizou — admitiu.

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Por entradas sucessivas, são os constantes desfalques. No momento, um possível meio-campo titular não tem condição de ser titular por questão física. Noriega e Willian estão lesionados. Arthur antecipou seu retorno de um problema muscular e também não foi titular diante do Remo.

Contra os paraenses, Zortéa atuou pela primeira vez como titular. A utilização de jovens como ele é constante desde o começo do ano. Assim como em outros momentos delicados, Castro citou os jogadores e olhou para o horizonte.

— O Grêmio tem muito futuro. É um projeto muito interessante.

Mas no futebol, o futuro não pode esperar. No sábado, como Castro bem sabe, tem Gre-Nal.