Grêmio inicia limpeza do telhado da Arena e implementa gramado de inverno

Gramado da Arena foi adaptado para a estação de Inverno. Divulgação / Grêmio,Instagram

O Grêmio iniciou nas últimas semanas o processo para a limpeza do telhado da Arena. Ainda na etapa de instalações e testes, a previsão é de que o trabalho seja concluído no final de junho. Além disso, o clube realizou a troca de gramado específico para o inverno.

No dia 30 de março, equipes começaram a trabalhar nos protocolos de segurança. Também foi montada uma infraestrutura com fornecimento de água e energia e o início de testes operacionais.

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A previsão de conclusão não leva em consideração fatores climáticos, como dias de chuva e de vento acima de 40 km/h, que impedem as atividades. Em dias de jogos, exceto em partidas pela manhã, os trabalhos serão realizados até as 12h. Com isso, o prazo poderá ser estendido.

A limpeza é realizada por duas equipes. A primeira opera nas "esquinas" com lava-jatos, enquanto a segunda utiliza robôs nas partes retas. O ponto de partida será o canto sudoeste, avançando no sentido anti-horário.

Troca do gramado