Grêmio inaugura cadeira na Arena em homenagem a Cacalo 

Cadeira está localizado no setor Gold Oeste do estádio gremista. Richard Ducker / Grêmio/Divulgação

O Grêmio inaugurou neste domingo (5), antes da partida contra o Remo pelo Brasileirão, uma iniciativa que busca valorizar uma parte de sua história na Arena. O clube criou a Cadeira de Luiz Carlos Silveira Martins, uma homenagem a Cacalo, patrono do clube.

Um dos dirigentes mais vitoriosos da história tricolor, Cacalo foi vice-presidente do Grêmio entre 1993 e 1996, período em que o time foi campeão da Copa do Brasil (1994), da Libertadores (1995) e do Brasileirão (1996). Em 1997, ele tornou-se presidente, e o Tricolor foi campeão da Copa do Brasil.

A ideia foi uma sugestão do ex-conselheiro e amigo de Cacalo, Sérgio Vasques. A cadeira está localizada no setor Gold Oeste e passa a ocupar um espaço simbólico no estádio. O filho do ex-dirigente, Roberto Silveira Martins, esteve presente na inauguração e valorizou a história de seu pai com o clube:

— Meu pai fez muito pelo Grêmio. Foi uma vida inteira de dedicação, de entrega verdadeira ao clube. Ele viveu o Grêmio em cada detalhe, com amor, compromisso e um sentimento que nunca se apagou. Ver essa homenagem tão linda é motivo de muito orgulho para todos nós, porque reconhece tudo o que ele representou. E, como ele sempre dizia, e eu repito agora, com o coração cheio: como é bom ser gremista!

Quem também esteve presente foi o presidente Odorico Roman. Ele foi outro a rasgar elogios a Cacalo, que morreu em agosto de 2024, vítima de uma septicemia secundária e de uma infecção respiratória.

— Nosso Patrono Luiz Carlos Silveira Martins sempre representou a essência do futebol. Foi símbolo de um gremismo tão apaixonado quanto apaixonante, tão intenso quanto contagiante, tão vibrante quanto generoso — comentou o presidente.

Formado em Direito, Cacalo também atuou como radialista e fez parte do programa Sala de Redação entre 2001 e 2018. Sua contribuição na comunicação também contou com a coluna Paixão Tricolor, publicada no Diário Gaúcho desde 2000, ano do lançamento do jornal.