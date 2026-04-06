Grêmio inaugura cadeira na Arena em homenagem a Cacalo 

O Grêmio inaugurou neste domingo (5), antes da partida contra o Remo pelo Brasileirão, uma iniciativa que busca valorizar uma parte de sua história na Arena. O clube criou a Cadeira de Luiz Carlos Silveira Martins, uma homenagem a Cacalo, patrono do clube.
Um dos dirigentes mais vitoriosos da história tricolor, Cacalo foi vice-presidente do Grêmio entre 1993 e 1996, período em que o time foi campeão da Copa do Brasil (1994), da Libertadores (1995) e do Brasileirão (1996). Em 1997, ele tornou-se presidente, e o Tricolor foi campeão da Copa do Brasil.
A ideia foi uma sugestão do ex-conselheiro e amigo de Cacalo, Sérgio Vasques. A cadeira está localizada no setor Gold Oeste e passa a ocupar um espaço simbólico no estádio. O filho do ex-dirigente, Roberto Silveira Martins, esteve presente na inauguração e valorizou a história de seu pai com o clube:
— Meu pai fez muito pelo Grêmio. Foi uma vida inteira de dedicação, de entrega verdadeira ao clube. Ele viveu o Grêmio em cada detalhe, com amor, compromisso e um sentimento que nunca se apagou. Ver essa homenagem tão linda é motivo de muito orgulho para todos nós, porque reconhece tudo o que ele representou. E, como ele sempre dizia, e eu repito agora, com o coração cheio: como é bom ser gremista!
Quem também esteve presente foi o presidente Odorico Roman. Ele foi outro a rasgar elogios a Cacalo, que morreu em agosto de 2024, vítima de uma septicemia secundária e de uma infecção respiratória.
— Nosso Patrono Luiz Carlos Silveira Martins sempre representou a essência do futebol. Foi símbolo de um gremismo tão apaixonado quanto apaixonante, tão intenso quanto contagiante, tão vibrante quanto generoso — comentou o presidente.
Formado em Direito, Cacalo também atuou como radialista e fez parte do programa Sala de Redação entre 2001 e 2018. Sua contribuição na comunicação também contou com a coluna Paixão Tricolor, publicada no Diário Gaúcho desde 2000, ano do lançamento do jornal.
Desde 2023, Cacalo está no grupo dos patronos do Grêmio ao lado de Aurélio de Lima Py, Fernando Kroeff e Hélio Dourado. A honraria é a maior possível dentro do clube.