Grêmio iguala seu pior início como visitante no Brasileirão nos últimos 10 anos; veja levantamento

Time de Luís Castro ainda não venceu como visitante neste Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Passadas nove rodadas do Brasileirão, o Grêmio ainda não conseguiu se impor longe de Porto Alegre. Em cinco partidas como visitante, soma quatro derrotas e um empates. O único ponto conquistado foi diante da Chapecoense. Perdeu para Fluminense, São Paulo, Vasco e Palmeiras.

Trata-se de um dos piores começos do clube na história recente na competição. Levantamento feito por Zero Hora mostra que a campanha deste ano iguala o pior início do Tricolor nos últimos 10 anos.

Considerando as últimas 10 temporadas gremistas na Série A, apenas 2024 teve um início tão ruim em termos de pontuação nas primeiras rodadas fora de casa. Naquele ano, o Tricolor somou apenas um ponto nos cinco primeiros jogos longe de casa — mesma marca atual — e só conquistou a primeira vitória como visitante no nono compromisso.

Nos demais anos analisados, o desempenho variou, mas ainda assim foi superior ao atual. Mesmo quando houve demora para a primeira vitória fora — como em 2020, 2021 e 2025 —, o time conseguiu ao menos somar mais pontos nas rodadas iniciais. Em temporadas mais consistentes, como 2017 e 2018, o Grêmio venceu já no primeiro jogo como visitante.

Veja como foram os últimos 10 inícios do Grêmio como visitante no Brasileirão

2025

Primeira vitória como visitante foi no quinto jogo fora, contra o Juventude;

Quatro pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2024

Primeira vitória como visitante foi no nono jogo fora, contra o Athletico-PR;

Um ponto nos cinco primeiros jogos fora.

2023

Primeira vitória como visitante foi no segundo jogo fora, contra o Cuiabá;

Três pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2021

Primeira vitória como visitante foi no quinto jogo fora, contra o Fluminense;

Três pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2020

Primeira vitória como visitante foi no quinto jogo fora, contra o Bahia;

Sete pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2019

Primeira vitória como visitante foi no quinto jogo fora, contra o Botafogo;

Cinco pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2018

Primeira vitória como visitante foi no primeiro jogo fora, contra o Cruzeiro;

Dez pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2017

Primeira vitória como visitante foi no primeiro jogo fora, contra o Athletico-PR;

Dez pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2016

Primeira vitória como visitante foi no segundo jogo fora, contra o Atlético-MG;

Seis pontos nos cinco primeiros jogos fora.

2015

Primeira vitória como visitante foi no quarto jogo fora, contra o Avaí;

Sete pontos nos cinco primeiros jogos fora.